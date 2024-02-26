【提防詐騙】4旬女商人墮刷單騙局　損失$5,500

▲ 防騙視伏App即日起增3大新功能。（梁薾心攝）

騙案防不勝防。年約40歲的商人譚小姐（化名），上月初因誤信白撞短訊，被騙在虛假購物平台上，進行「刷單任務」，期間共充值5,500元，惟當想出金時，卻被告知需支付1萬美元手續費。她感疑惑用「防騙視伏App」一查，竟發現平台為高危有伏網站，惜後悔莫及。



譚小姐指，上月在WhatsApp收到白撞短訊，騙徒詢問她會否出席聚會，其後又說想跟她做朋友，而由於自己本身從事網購，人脈非常重要，故不疑有詐，續與騙徒聯絡。

二人熟落後，騙徒訛稱是外國進出口商，介紹購物平台銷售產品，惟要求先付500元入會，又指若想上架貨品，需再付5,000元。然而，譚小姐滿足上述指示後，又變本加厲要求先完成「刷單任務」，並以10%佣金作引誘。

譚小姐本想退出取回5,500元本金，卻被告知需支付1萬美元手續費，故只好參加任務，期望終有一日能把自己的產品上架。直至想把數百美元佣金出金，再被要求支付1萬美元，並在家人建議下用「防騙視伏App」尋找網站，始發現跌入網上求職騙案。

「防騙視伏App」即日起新增3大新功能，包括「可疑來電警示」、「可疑網站偵測」和「公眾舉報平台」，以進一步提高市民防騙意識，【詳情即看】。警方提醒，新增的舉報功能只為交流情報，騙案受害人宜循現有報案方式，向警方求助。

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記者：梁薾心