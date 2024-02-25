【人才清單】許正宇：下一輪更新人才清單　考慮加會計界

▲ 許正宇今早出席「會計繽紛跑2024」活動。(財經事務及庫務局fb圖片)

財經事務及庫務局局長許正宇今日透露，現時正積極與勞工及福利局跟進，並已提出在下一輪更新「人才清單」時，應考慮加入會計界。

許正宇今早出席「會計繽紛跑2024」活動指出，現階段勞福局正進行新一輪整體人力資源推算，從宏觀層面評估本地不同主要經濟產業，包括會計業的未來人力供求趨勢，預計在今年第三季有結果。他指，政府清楚了解業界對於把會計業加入「人才清單」的關注。

許正宇又表示，政府非常樂意多與業界溝通，共同探討如何多方面跟進會計人才短缺的情況，從提升行業形象、挽留人才、增強行業對年輕人的吸引力，到開拓發展機遇及前瞻性規劃等，多管齊下，攜手推動業界走得更穩、更遠。

會計界立法會議員黃俊碩對許正宇正面回應會計界的訴求，表示歡迎，指自從會計行業出現人才缺口以來，一直積極向政府爭取。他期望政府能夠盡快將會計專業加入「人才清單」，以補充現時業界人才缺口，維持業界服務質素，鞏固香港國際金融中心地位。

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責任編輯：戴朗希