【愛國教育】曾國衞：正密鑼緊鼓籌備設立愛國主義教育工作小組

▲ 曾國衞今日出席九龍社團聯會「國安．家好」社區推廣系列活動2023-2024啓動禮暨頒獎典禮。(顏汶羽fb圖片)

行政長官亦在去年《施政報告》中，宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下設立「愛國主義教育工作小組」，協調部門和機構推動國民教育，與《中華人民共和國愛國主義教育法》內容相對接，加強國家歷史文化和國情教育，持之以恆地推動愛國主義教育。政制及內地事務局局長曾國衞今日透露，目前，當局正密鑼緊鼓籌備設立相關的工作小組，以盡早開展相關工作。

曾國衞今日出席九龍社團聯會「國安．家好」社區推廣系列活動2023-2024啓動禮暨頒獎典禮致辭指，為《基本法》第二十三條立法，是香港的憲制責任，也是為了完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制。安全是發展的前提，只有大家共同做好國家安全的工作，才可以在穩定和安全的環境下全力拼經濟、謀發展、惠民生。他指：

我希望大家都能全力支持今次的立法工作，讓我們能早日完成憲制責任，並為香港設立牢固的國安屏障，更好地維護國家安全。

他指，特區政府十分重視《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的宣傳教育工作。去年十二月，舉辦了「國家憲法日」大型座談會，加深社會各界對國家和香港的憲制基礎和秩序的認識。

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責任編輯：區綽彥