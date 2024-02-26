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腎癌風險｜28歲電競網紅腎癌病逝　生前4大習慣或成誘因　告誡粉絲：不要像我一樣

健康資訊 10:18 2024/02/26

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陝西一名電競教練、網紅「菲菲公主」近日因腎癌病逝，年僅28歲。她生前曾披露自己4個生活壞習慣，或成患癌的誘因。她的母親也借女兒的經歷向粉絲呼籲：「人生就這一次，要注意身體，定期體檢。」

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年初三最後露面：會繼續堅持

綜合內媒報道，「菲菲公主」的母親近日公告指，女兒已在本月20日因癌症病逝，年僅28歲。「菲菲公主」母親亦向女兒的粉絲呼籲：「人生就這一次，要注意身體，定期體檢。」她提到，人生道路都有坎坷，樂觀面對無論是病痛還是生活。

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「菲菲公主」本月12日（年初三）最後一次公開露面，當時她在社交平台上虛弱指：

「就算痛到無法忍受，我也會繼續堅持，只是沒想到這樣的決心在病魔面前不堪一擊。」

從曝光的畫面中可見，「菲菲公主」已虛弱到無法完整說完一句話，而且臉部瘦削。在當時影片中，她還透露自己頭暈腦脹，狀態看起來非常不好，不過她仍提醒粉絲們過年時不要進食得太油膩。

據深圳媒體報道，「菲菲公主」罹患的是晚期腎癌，而且已出現骨轉移。她生前曾以自身經歷提醒網友，由於電競行業競爭壓力非常大，所以她在生活上都有以下4大壞習慣，或成為患癌的誘因，呼籲網友、粉絲多加注意：

  • 每天都會熬夜
  • 有時候需要憋尿
  • 飲食不規律
  • 常叫外賣、喝酒

「一定不要熬夜、吃外賣，但我已經為時已晚，希望你們可以多注意。」

出現3大症狀　病情恐屬晚期

本港泌尿外科專科醫生林沛泓曾分享指，腎癌雖然並非本港十大常見癌症，不過近年的病發率有上升趨勢，新症數目由2011年的545宗增至2020年的843宗，10年內升幅逾5成，實在不容忽視。他表示，大部分腎癌患者初期沒有明顯病徵，一旦出現血尿、腰痛或腰部摸到腫塊等徵狀時，大多屬晚期及已擴散，治療難度大增。隨着市民對個人健康的意識增加，並定期進行身體檢查，不少腎癌個案能在早期被發現，有助提高治癒率。

至於腎癌成因，他指出目前醫學界尚未清楚，但高血壓、吸煙、肥胖、糖尿病、因腎衰竭而需長期接受腎臟透析，以及經常接觸化學物質如染料等，均會增加患腎癌風險。

部分患者在接受身體檢查時，透過超聲波檢查，意外發現腎臟有陰影。醫生會進一步為病人安排電腦掃描檢查，準確度達8成以上；但若患者有多個腫瘤或本身只剩一個腎，醫生檢查後可能會建議進行活體組織檢查。

治療方面，他指出現時治療早期腎癌以手術為主，可透過傳統開放式或微創方式進行。醫生會視乎腫瘤大小、位置及患者的身體狀況等，考慮全切除還是局部切除腎臟。目前機械臂手術發展成熟，只需透過4至5個切口，就能利用儀器精準切除癌腫瘤。

早期發現的腫瘤如小於4厘米，術後5年存活率高達9成以上，擴散和復發的風險較低。如患者的身體情況不適合進行手術，可考慮冷凍治療或射頻消融術以消除腫瘤。晚期患者的癌細胞已擴散，未能以手術根治，化療及電療的效用亦不顯著，主要利用標靶藥物或免疫療法，以紓緩病徵，提升生活質素。他又呼籲，市民應定期接受身體檢查，如無故出現血尿等病徵，應及早尋求診斷及治療。

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