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台灣男神｜柯震東高調晒戒指宣布婚訊？　公開「新娘」身份網民留言區起鬨

娛樂 10:26 2024/02/26

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

柯震東表示：「我已婚了！」

32歲的台灣男神柯震東事業得意，曾憑《月老》石孝綸一角奪2022年台北電影獎最佳男主角獎，又擔任《黑的教育》導演，而外表有型的柯震東似乎「事業愛情兩得意」，日前他在社交網高調晒出左手無名指上的戒指！

【請問，還有哪裡需要加強】柯震東春風拍裸戲不尷尬　宋芸樺為演出練洗頭

柯震東「對象」曝光

其實柯震東的「對象」早已曝光，就是日本漫畫《葬送的芙莉蓮》的主角芙莉蓮，柯震東連IG頭像也換成芙莉蓮的圖片，相當瘋狂！

柯震東在Threads寫上「我已婚了！」，再附上2張《葬送的芙莉蓮》的劇照，還公開自己戴有與芙莉蓮一樣的戒指呢！

網民留言道：「最喜歡中二的男人了」、「搶我老婆」、「那個手好好看」、「柯震東跟我深愛著同一部動漫」。

而柯震東過往曾與蕭亞軒、李毓芬等交往，近日則與安心亞傳緋聞，雙方經紀人已表示兩人只是好朋友。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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