  • 20°C
香港時間 : 2024226日 (週一) 14:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2024】消息：預算案倡維港煙花等每月舉行　維港兩岸加餐飲設施

社會 09:54 2024/02/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

（資料圖片）

為刺激旅客訪港，消息指，周三（28日）財政預算案將提出維港煙花匯演等每月舉行。

消息指，本港出口、投資受到外圍經濟環境影響，當局希望以本地消費推動經濟發展，其中旅客消費是非常重要的部分。因此《財政預算案》提出，將維港煙花或無人機匯演加密至每月一次，據悉當局亦會在維港兩岸海旁加入商業元素，包括餐飲設施等。

旅發局在上個財政年度的政府常規及額外撥款超過13億元，其中8.2億元由《預算案》增撥，從多方面重振旅遊業及支援業界。據悉《預算案》要求旅發局計劃如何吸引旅客深度遊，促使他們多消費。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，煙花匯演不一定僅限於維港，其他沿海地區也可以舉行，以分散客量。

過夜旅客方面，姚建議當他們出示本地住宿的預訂證明時，港府可免費贈送或讓旅客以優惠價參與本地遊行程，從中帶動不同類型消費，包括餐飲，甚至一些特色自家製項目或海上遊，促進他們在港消費更多。當他們在這些活動上得到良好的體驗，也會在親朋好友間口耳相傳，為本地遊行程建立口碑，繼而帶動更多旅客訪港。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳麗娜

相關文章

【財爺網誌】《財政預算案》展開公眾咨詢　陳茂波料財赤過千億將謹慎管控開支
16:09 2023/12/17
【財爺網誌】《財政預算案》展開公眾咨詢　陳茂波料財赤過千億將謹慎管控開支
【財政預算案2024】議員及稅務學會籲應分階段「撤辣」　社協倡勿全民派糖：應精準扶貧
16:26 2024/02/24
【財政預算案2024】議員及稅務學會籲應分階段「撤辣」　社協倡勿全民派糖：應精準扶貧
【財政預算案2024】新封面採用晨曦色　派糖寬免方向網誌沒提及
11:57 2024/02/25
【財政預算案2024】新封面採用晨曦色　派糖寬免方向網誌沒提及

你可能感興趣

【財爺網誌】《財政預算案》展開公眾咨詢　陳茂波料財赤過千億將謹慎管控開支
16:09 2023/12/17
【財爺網誌】《財政預算案》展開公眾咨詢　陳茂波料財赤過千億將謹慎管控開支
【財政預算案2024】議員及稅務學會籲應分階段「撤辣」　社協倡勿全民派糖：應精準扶貧
16:26 2024/02/24
【財政預算案2024】議員及稅務學會籲應分階段「撤辣」　社協倡勿全民派糖：應精準扶貧
【財政預算案2024】新封面採用晨曦色　派糖寬免方向網誌沒提及
11:57 2024/02/25
【財政預算案2024】新封面採用晨曦色　派糖寬免方向網誌沒提及
經濟 姚柏良 無人機 產品 Local Tour 餐飲 香港 著數優惠 酒店 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃
蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃