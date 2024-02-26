【財政預算案2024】消息：預算案倡維港煙花等每月舉行　維港兩岸加餐飲設施

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為刺激旅客訪港，消息指，周三（28日）財政預算案將提出維港煙花匯演等每月舉行。

消息指，本港出口、投資受到外圍經濟環境影響，當局希望以本地消費推動經濟發展，其中旅客消費是非常重要的部分。因此《財政預算案》提出，將維港煙花或無人機匯演加密至每月一次，據悉當局亦會在維港兩岸海旁加入商業元素，包括餐飲設施等。

旅發局在上個財政年度的政府常規及額外撥款超過13億元，其中8.2億元由《預算案》增撥，從多方面重振旅遊業及支援業界。據悉《預算案》要求旅發局計劃如何吸引旅客深度遊，促使他們多消費。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，煙花匯演不一定僅限於維港，其他沿海地區也可以舉行，以分散客量。

過夜旅客方面，姚建議當他們出示本地住宿的預訂證明時，港府可免費贈送或讓旅客以優惠價參與本地遊行程，從中帶動不同類型消費，包括餐飲，甚至一些特色自家製項目或海上遊，促進他們在港消費更多。當他們在這些活動上得到良好的體驗，也會在親朋好友間口耳相傳，為本地遊行程建立口碑，繼而帶動更多旅客訪港。

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記者：陳麗娜