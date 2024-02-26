【財政預算案2024】消息：預算案提出維港煙花匯演等每月舉行 維港兩岸加餐飲設施等商業元素

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為刺激旅客訪港，消息指，周三（28日）財政預算案將提出維港煙花匯演等每月舉行。

消息指，本港出口、投資受到外圍經濟環境影響，當局希望以本地消費推動經濟發展，其中旅客消費是非常重要的部分。因此《財政預算案》提出，將維港煙花或無人機匯演加密至每月一次，據悉當局亦會在維港兩岸海旁加入商業元素，包括餐飲設施等。

旅發局在上個財政年度的政府常規及額外撥款超過13億元，其中8.2億元由《預算案》增撥，從多方面重振旅遊業及支援業界。據悉《預算案》要求旅發局計劃如何吸引旅客深度遊，促使他們多消費。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，煙花匯演不一定只限於維港。針對過夜旅客，令他有香港酒店的預訂證明時，可免費贈送或以優惠價錢給本地遊行程，透過參與不同本地旅遊路線，他購買旅遊產品同時，也能帶動不同類型消費，包括餐飲，甚至一些特色自家製項目或海上遊，很多不同產品其實可以有引導性，讓他們在港消費更多。

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記者：陳麗娜