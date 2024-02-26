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無限超越班2丨高海寧自揭被受TVB冷待？　在TVB為呢樣嘢等足15年

娛樂 10:11 2024/02/26

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高Ling被TVB冷待????

高海寧早前憑《新聞女王》演「Cathy」一角人氣急升，入行15年的她終在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「最佳女配角」，亦是其首個演藝獎項，成功撇甩「花瓶」形象！

武林丨高海寧演武林高手耍雙刀　透露拜年冇被催拍拖：重心放在工作上面

自爆被TVB冷待？

工作機會接踵而來的高Ling，早前參與內地綜藝節目《無限超越班》，在播出的新一集，她自爆入TVB至今在分配儲物櫃方面受冷待。

在節目中，她說TVB會分配儲物櫃給藝人，惟她等了15年仍未等到：「因為我入行的時候，他們跟我說要排隊，因為Locker就這麼多個。但是那個藝人很多嘛，所以我就說好，我就在備選名單排隊，然後排了15年，都沒有等到，可能已經排不到我，就直接給別人了。」

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工作機會多

雖然她仍未獲得分配Locker，惟其工作機會多多，不但參與多個內地綜地節目，即將亦要為TVB新劇《武林》開工，足見公司對其愛錫有加。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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高海寧 娛樂人物職業 娛樂行業 綜藝節目 新聞女王 TVB

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