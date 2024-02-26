《Marvel隊長》演員Kenneth Mitchell逝世　罹患漸凍人症終年49歲

▲ Kenneth Mitchell逝世，終年49歲。

加拿大男演員Kenneth Mitchell於美國時間上周六（2月24日）逝世，終年49歲。他曾，包括：《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《星空奇遇記：發現號》（Star Trek: Discovery）等。可是，他在2023年於社交平台宣布罹患漸凍人症（肌萎縮性脊髓側索硬化症）已5年。

在1974年於加拿多倫多出生的Kenneth Mitchell憑俊朗外表入娛樂圈，可是在2020年，他接受《人物》雜誌訪問公開自己於2018年被診斷出罹患漸凍人症，並自2019年起要使用輪椅。

▲ Kenneth Mitchell。

樂觀面對逆境

雖然患漸凍人症，他仍持續參與《星空奇遇記》的演出，但到2021年，其病情惡化已無法言語。

到2023年，他才在IG透露自己患病的消息，坦言「哥哥幽默地提到，商店裡真的沒有快樂的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）周年紀念卡。然而，我今天想要慶祝；生命的禮物。非常感激有今天這一天，這已是漫長的5年了。失去了很多，也獲得了很多。難以置信的艱難時刻，與更多的祝福混合在一起...這一切的核心是朋友和家人，護理人員和醫生一次又一次地來幫助我的家庭」

而他在上周六逝世，家屬悲痛地發表聲明：「我們懷著沉重的心情宣布Kenneth Mitchell去世，他是一位深愛的父親、丈夫、兄弟、叔叔、兒子和親愛的朋友。」

▲ Kenneth Mitchell

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