英王患癌︱75歲查理斯三世罹癌　英媒：病情比想像中危險部署籌備繼位

▲ 75歲查理斯三世罹癌，英媒指比想像中危險，正部署繼位。

【英國王室/繼位/威廉王子/哈里王子/辛偉誠】英國白金漢宮於2月初公布，英王查理斯三世（King Charles III）確診患癌，但未有透露癌症類別和期數，哈里王子早前已經動身返回倫敦探英王。近日有英媒引述皇室專家報道指，王室已開始籌備繼位計劃，此顯示查理斯的患癌情況或比公眾想像還要危險。

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英王患癌︱長子威廉成為皇位繼承人

據英媒2月24日報道，皇室專家兼作家湯姆奎因（Tom Quinn）指制訂中的繼位計劃以未來國王威廉（Prince William）為核心，由長子威廉成為皇位繼承人。他指「繼位計劃是高度機密，沒有人認為哈里王子參與其中，原因很簡單，若他感到受任何形式輕視或沒有得到他認為應得的，他就會直接跑去找傳媒。」

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英王患癌︱收到全球逾7000封慰問信

現年75歲的查理斯至今登基未到18個月，他表示在治療期間，每周仍將履行國王職責，包括接見首相、垂詢國事及簽署公文等，但會推遲所有公開活動。

而英王查理斯三世21日與首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面，表示收到很多外界的許多祝福訊息，其中一些讓他非常感覺，他表示收到了全球逾7000封慰問信件，有人向他分享自身抗癌經歷，有人表示會為他禱告，亦有人留下打氣說話：「昂首挺胸，保持積極態度，別氣餒！」



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責任編輯：陳麗薇