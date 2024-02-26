食用安全｜酒樓食瀨尿蝦揭蝦肉「好霉」索價＄1,000　港女怒斥食材唔新鮮老闆咁解釋

▲ 港女酒樓食瀨尿蝦，驚揭蝦肉「好霉」索價＄1,000，怒斥食材唔新鮮老闆咁解釋。

不少港人都喜愛食海鮮，但近日有港女與家人在荃灣某間酒樓食海鮮時，竟發現其中索價$1,000、最貴的椒鹽瀨尿蝦「啲肉霉嘅」，而當他們向老闆反映時，老闆竟回答「啲蝦肉霉，咁揀蒸好過炒」，讓她怒斥「亂噏當秘笈」。

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一名港女23日在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，稱日前與男友帶父母一行4人到荃灣某間酒樓吃飯，點了數個菜式埋單共計$2,000，包括椒鹽瀨尿蝦、滷水拼盤、辣酒煮花螺、椒鹽九肚魚、小炒王、蒜蓉粉絲蒸扇貝。

其中價錢最貴的是椒鹽瀨尿蝦，一碟索價1,000元，約800多元1斤，「本身諗住帶父母食好嘢貴啲都冇所謂」，惟事主大呻中伏，最期待的一碟竟然最難食，

啲肉霉嘅、冇鮮甜味，愈食愈懷疑人生。

事主指，當時挑選海鮮時有「望住亦叫住佢揀啲生猛嘅」，但上菜後發現竟變成「霉嘅」蝦肉。她又表示，大部分菜式都「幾好食」，不過「食小菜穩陣過食貴價海鮮，海鮮唔平，質素又冇保障」。

▲ 港女在酒樓食海鮮時，竟發現索價$1,000的椒鹽瀨尿蝦「啲肉霉嘅」。（圖自FB群組）

埋單時，事主有向店員投訴海鮮不新鮮，但店員態度冷淡，讓她認為，「應該都唔係第一次有客投訴海鮮唔新鮮」。事後她表示，男朋友亦有向酒樓老闆反映，惟老闆竟解釋，「啲蝦肉霉，咁揀蒸好過炒」，讓她感到不滿，

啲蝦肉霉關蒸定炒咩事，擺到明亂噏當秘笈，就係因為咁我男朋友慳返啖氣算。

帖文發出後引起網民熱議，不少網民見到事主所拍攝的瀨尿蝦照片，懷疑蝦肉不新鮮，「尿蝦一唔新鮮就會霉好明顯係死蝦」、「睇個樣呢隻蝦落鑊之前已經『圓寂』（死）咗一段時間，唔單止唔好食，仲有安全嘅風險，應該要退返俾佢」；亦有網民表示可能酒樓「偷龍轉鳳」、「多數換咗死蝦比你」。

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責任編輯：羅嘉欣