MIRROR成員丨Stanley網上報喜　宣布考獲滑雪教練牌

▲ 原來Stanley 咁勁。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）自完成演唱會後，就與女友及一班朋友到北海道滑雪，更不時在社交網分享點滴。

考獲滑雪教練牌

【大象的告別式】Edan+Stanley+Jeremy現身撐Frankie 蘇玉華大讚馮志佑：值得擁有更多！

Stanley日前晒出多張滑雪相，見玩Snowboard的他滑得有型有款，其中他上載的滑雪片更見其在斜坡上跳起，之後又轉身，認真厲害。

Stanley愛滑雪愛到考獲教練牌，他分享考到Level 1的證書，不過大家放心，他沒有打算轉行

留言表示：

「一年一度的滑雪之旅結束了🏂

今年玩得太認真，考咗個教練牌😂 但放心呀，我未打算轉行，所以仲係 #邱住先，唔是 #邱教練😎返嚟繼續work hard play hard.Thank you Niseko! You are awesome 」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5