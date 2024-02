MIRROR成員丨Stanley網上報喜　宣布考獲滑雪教練牌

MIRROR成員邱士縉(Stanley)自完成演唱會後,就與女友及一班朋友到北海道滑雪,更不時在社交網分享點滴。

考獲滑雪教練牌

Stanley日前晒出多張滑雪相,見玩Snowboard的他滑得有型有款,其中他上載的滑雪片更見其在斜坡上跳起,之後又轉身,認真厲害。

Stanley愛滑雪愛到考獲教練牌,他分享考到Level 1的證書,不過大家放心,他沒有打算轉行

留言表示:

「一年一度的滑雪之旅結束了🏂

今年玩得太認真,考咗個教練牌😂 但放心呀,我未打算轉行,所以仲係 #邱住先,唔是 #邱教練😎返嚟繼續work hard play hard.Thank you Niseko! You are awesome 」