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長者跌倒丨李影逝世終年70歲疑家中跌倒肇禍　朋友上門揭狀況欠佳送院不治

都市病 11:16 2024/02/26

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曾演出不少TVB劇集、前甘草演員李影自移居加拿大後，鮮有於幕前露面，不過昨日（2月25日）卻驚傳其離世消息，終年70歲。消息指，她早前於加拿大的寓所跌倒後，身體狀況轉差，友人因與她失聯，於是早上登門探訪，赫見李影身體十分欠佳，於是慌忙召救護車將她送院。惟救護員到場後即為她進行半小時的心外壓，最終搶救無效不治。

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據了解，李影最近一次回港的時間是去年12月，於香港過聖誕後，不久便返回加拿大。早前，她一不小心於加拿大列治文的寓所跌倒，儘管有友人得悉其情況後，曾主動提出照顧，均被李影一一拒絕。直至昨晨（25日），有朋友因未能聯絡李影，擔心恐生意外，於是上門探訪，一進屋內，便見李影躺在床上。

當時李影神志仍然清醒，對友人表示身體不適，感覺噁心，想嘔吐，朋友於是急忙為她召救護車，救護員到場後即為她進行半小時的心外壓，可惜搶救無效，最終不治。有傳媒事後曾向跟李影拍拖的藝人劉松仁求證，劉松仁表示兩人一直有聯絡，但並沒有聽過李影患病的事，他也需要打探一下有關消息。

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衞生署：長者為最常見跌傷族群之一

對於跌倒受傷，甚至致死的情況，本港衞生署於2018年9月至2019年7月訪問了逾1.4萬人，了解他們受訪前1年內損傷經歷，發現跌倒是最常見的非故意損傷，佔所有損傷事件的39.4%。

署方引述研究指，營養不良的長者跌倒風險較營養均衡者高達45%，故長者應依照「健康食物金字塔」的指引，按比例進食，並盡量減少攝入油、鹽、糖；另要攝取足夠蛋白質、鈣質和維他命D，保持肌肉量和骨骼健康。

署方指，運動亦可降低長者跌倒的比率達21%，當中以包括平衡鍛練和每周運動逾3小時的效果尤佳 ，故65歲或以上長者應每周安排3天或以上，進行多種訓練平衡和力量的中等或更高強度運動，如打太極和跳舞等；長期病患者可諮詢醫生，了解合適的運動。

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營養師：刻意「少肉多菜」 恐致肌肉流失

尚營坊註冊營養師鄧藹欣曾接受訪問曾指，長者減2日活動量，足以流失1.7%肌肉量，減5日運動量，即流失5.5%肌肉量。而肌肉流失在老年期會明顯加快，致行動不便，增加跌倒、骨折等風險。

她解釋，長者較一般成年人需攝取較多蛋白質，按體重應每日每公斤攝1至1.5克優質蛋白質；而動物性蛋白質較植物性更能提供全面胺基酸組合，易吸收及轉化成肌肉。然而，如部分長者刻意「少肉多菜」，恐令身體缺乏「原材料」合成肌肉蛋白，致肌肉流失。

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責任編輯：羅嘉欣

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