  • 20°C
香港時間 : 2024226日 (週一) 14:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

幸福一家丨郭思琳陪吳浩康走過低潮　Margiela獲網民讚旺夫

娛樂 12:14 2024/02/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

吳浩康（Deep）太太郭思琳獲讚旺夫！

「職安真漢子」吳浩康（Deep）日前舉行戶外演唱會《Deep Reborn》，一口氣唱出20多首歌曲，太太郭思琳也有到場力撐，並在騷後發文分享感受，Deep也在IG限時動態內轉發，寫道：「得到女神嘅嘉許，可以話係喜出望外」！

吳浩康演唱會丨Deep感謝太太照顧兒子　邀請地盤工友齊睇騷

郭思琳：知道今天一切得來不易

身為吳太的郭思琳，把Deep的努力都看在眼內，更是陪伴他經歷高低的人，她有感而發：

陪你經歷過低潮失意
更加知道今天一切得來不易
今天的你令我更加欣賞你
不論是你的毅力、心態、做人處事
都有很多值得我學習的地方

開心你成為獨立歌手後這麼快便開演唱會
我知道只要你一上台
你的狀態一定會好起來的
因為你是神眷顧的兒子

點擊圖片放大
+5
+4

郭思琳：他朝一日紅館見

熱愛唱歌的Deep一直堅持歌唱夢，即使現時要同時兼顧地盤工人、唱歌導師等工作，他也沒有放棄，郭思琳就向老公送上祝願：

尋晚場show超正
不止爆場 而且氣氛好好
全場大合唱感覺一定很爽吧

好好享受屬於你的舞台
我們就從這裡出發
他朝一日 紅館見

郭思琳也指自己的偶像是Deep、「我都係聽你啲歌大」，相當支持老公，相信Deep都甜在心頭！

吳浩康被封「真漢子」感受之有愧　和張致恆相提並論感不開心

網民大讚郭思琳旺夫

在郭思琳發布帖文後，有不少網民指郭思琳相當旺夫：「男人有個好老婆真係可以逆天改命」、「你鐵定是旺夫的了」、「吳太是一位不可多得的賢內助」、「你哋以後會越嚟越好」、「好老婆要珍惜」。

點擊圖片放大
+8
+7

吳浩康感謝太太

Deep在開騷前表示自己感冒未清，多謝太太代照顧愛兒：「因為太太病仲嚴重過我，但佢為咗可以比我提早入住酒店，自己一個人照顧小朋友。頭先仔仔第一次見我駁髮，佢都呆一呆好似唔認得我咁。」

Deep、郭思琳在2022年3月15日註冊結婚，郭思琳當時已懷孕3個月，可說雙喜臨門。

他曾大讚老婆郭思琳性格及有孝心：「我鍾意我太太係一個好率直、好簡單嘅人，有乜就講乜，同佢相處唔使估，係好嚮往同佢相處。佢唔止對父母好上心、好愛錫，對其他屋企人都好關心好照顧，好欣賞佢對家庭呢個態度。」

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

TOPick柴犬追星
飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

職安真漢子丨吳浩康做地盤捱出頭開個唱　講昔日同事張致恒：我都俾佢呃過
12:16 2024/01/14
職安真漢子丨吳浩康做地盤捱出頭開個唱　講昔日同事張致恒：我都俾佢呃過
暖男爸爸丨吳浩康宣布戒酒公開做搭棚原因　真男人剖白片感動網民
12:28 2024/01/16
暖男爸爸丨吳浩康宣布戒酒公開做搭棚原因　真男人剖白片感動網民
職安真漢子︱吳浩康腳踏實地做地盤唔想借錢　阿Deep回望：低潮係自己帶畀自己
13:56 2024/01/22
職安真漢子︱吳浩康腳踏實地做地盤唔想借錢　阿Deep回望：低潮係自己帶畀自己
暖男爸爸丨吳浩康職安真漢子夠討好　Deep狂接廣告連星級導遊都撈埋
17:00 2024/02/10
暖男爸爸丨吳浩康職安真漢子夠討好　Deep狂接廣告連星級導遊都撈埋
張氏一家丨雯雯被吳浩康勸唔好搞Steven　爆Seed反撃：我問心無愧
10:34 2024/02/22
張氏一家丨雯雯被吳浩康勸唔好搞Steven　爆Seed反撃：我問心無愧
吳浩康演唱會丨Deep感謝太太照顧兒子　邀請地盤工友齊睇騷
19:01 2024/02/25
吳浩康演唱會丨Deep感謝太太照顧兒子　邀請地盤工友齊睇騷
吳浩康被封「真漢子」感受之有愧　和張致恆相提並論感不開心
13:19 2024/02/24
吳浩康被封「真漢子」感受之有愧　和張致恆相提並論感不開心

你可能感興趣

職安真漢子丨吳浩康做地盤捱出頭開個唱　講昔日同事張致恒：我都俾佢呃過
12:16 2024/01/14
職安真漢子丨吳浩康做地盤捱出頭開個唱　講昔日同事張致恒：我都俾佢呃過
暖男爸爸丨吳浩康宣布戒酒公開做搭棚原因　真男人剖白片感動網民
12:28 2024/01/16
暖男爸爸丨吳浩康宣布戒酒公開做搭棚原因　真男人剖白片感動網民
職安真漢子︱吳浩康腳踏實地做地盤唔想借錢　阿Deep回望：低潮係自己帶畀自己
13:56 2024/01/22
職安真漢子︱吳浩康腳踏實地做地盤唔想借錢　阿Deep回望：低潮係自己帶畀自己
吳浩康 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂機構 娛樂行業 正能量 爸媽心聲 家庭教育 夫妻之道

最高瀏覽

蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃
蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃