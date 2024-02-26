幸福一家丨郭思琳陪吳浩康走過低潮　Margiela獲網民讚旺夫

▲ 吳浩康（Deep）太太郭思琳獲讚旺夫！

「職安真漢子」吳浩康（Deep）日前舉行戶外演唱會《Deep Reborn》，一口氣唱出20多首歌曲，太太郭思琳也有到場力撐，並在騷後發文分享感受，Deep也在IG限時動態內轉發，寫道：「得到女神嘅嘉許，可以話係喜出望外」！

吳浩康演唱會丨Deep感謝太太照顧兒子 邀請地盤工友齊睇騷

郭思琳：知道今天一切得來不易

身為吳太的郭思琳，把Deep的努力都看在眼內，更是陪伴他經歷高低的人，她有感而發：

陪你經歷過低潮失意

更加知道今天一切得來不易

今天的你令我更加欣賞你

不論是你的毅力、心態、做人處事

都有很多值得我學習的地方 開心你成為獨立歌手後這麼快便開演唱會

我知道只要你一上台

你的狀態一定會好起來的

因為你是神眷顧的兒子

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

郭思琳：他朝一日紅館見

熱愛唱歌的Deep一直堅持歌唱夢，即使現時要同時兼顧地盤工人、唱歌導師等工作，他也沒有放棄，郭思琳就向老公送上祝願：

尋晚場show超正

不止爆場 而且氣氛好好

全場大合唱感覺一定很爽吧



好好享受屬於你的舞台

我們就從這裡出發

他朝一日 紅館見

郭思琳也指自己的偶像是Deep、「我都係聽你啲歌大」，相當支持老公，相信Deep都甜在心頭！

吳浩康被封「真漢子」感受之有愧 和張致恆相提並論感不開心

網民大讚郭思琳旺夫

在郭思琳發布帖文後，有不少網民指郭思琳相當旺夫：「男人有個好老婆真係可以逆天改命」、「你鐵定是旺夫的了」、「吳太是一位不可多得的賢內助」、「你哋以後會越嚟越好」、「好老婆要珍惜」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

吳浩康感謝太太

Deep在開騷前表示自己感冒未清，多謝太太代照顧愛兒：「因為太太病仲嚴重過我，但佢為咗可以比我提早入住酒店，自己一個人照顧小朋友。頭先仔仔第一次見我駁髮，佢都呆一呆好似唔認得我咁。」

Deep、郭思琳在2022年3月15日註冊結婚，郭思琳當時已懷孕3個月，可說雙喜臨門。

他曾大讚老婆郭思琳性格及有孝心：「我鍾意我太太係一個好率直、好簡單嘅人，有乜就講乜，同佢相處唔使估，係好嚮往同佢相處。佢唔止對父母好上心、好愛錫，對其他屋企人都好關心好照顧，好欣賞佢對家庭呢個態度。」

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5