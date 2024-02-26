【旅業復甦】長途客復甦慢港府力谷會展旅遊　議員倡一程多站夥灣區推產品

▲ 長途客復甦慢港府力谷會展旅遊，議員倡一程多站夥灣區推產品。（陳靜儀攝）

去年訪港旅客回升至3,400萬人次，回復至疫情前55%水平；惟長途旅客復甦緩慢，在20個主要旅客市場，有半數復甦率低於5成，長途及新興市場佔7個，包括德國、美國、法國、澳洲及英國旅客。

學者分析指機位未回復、票價高企，皆令長途休閒客復甦慢，但認為會展等高端客較易負擔高昂旅費，應是本港重點吸納對象。

旅發局認為推動會展旅遊有助帶動國際高增值客訪港，更可提升本港在專業範疇的國際形象。旅發局去年促成60個大型會展活動來港，包括《經濟學人》明天在港舉行的「亞洲科技變革峰會」，雲集60名業界翹楚，包括維基百科創辦人Jimmy Wales。

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旅局去年促成 60大型會展活動

2023年全年訪港旅客錄得3,400萬人次，回復至疫情前55%；訪港過夜會展旅客更已回復至疫前66%。不過長途旅客則表現欠佳，除了加拿大錄得約20.9萬人次，能回復至2018年逾一半的水平外，其餘焦點市場德國、美國、法國、澳洲、英國，依次復甦率由47%至37%。

旅發局回覆查詢，指去年1,700萬過夜客中，近3成約477萬人次是海外客，會展過夜客佔當中近130萬人次，而近半約61萬人次會展客來自海外，可見推動會展旅遊有助帶動國際高增值客訪港，更可提升本港在專業範疇的國際形象。

該局指去年促成的60個大型會議展覽活動，包括下月舉行WOW Summit、亞太區皮革展、5月重返香港的Vinexpo美酒展等。

明日在港舉辦的「亞洲科技變革峰會」，雲集60名業界翹楚，包括維基百科創辦人Jimmy Wales、國際知名物理學家加來道雄等。

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港長遠需確立 獨特旅遊形象

恒生大學市場學系助理教授鄺家麒認為，在機位不足、票價昂貴等情況下，難以吸引大批長途休閒旅客訪港，只有會展、商務、退休等高端客群，才可承擔高昂旅費，建議當局聚焦宣傳，當航空運力復常兼港元滙率放緩時，才向全球廣泛地推廣。他又指，利用銀彈攻勢吸引盛事來港舉行非治本之策，長遠本港需確立獨特的旅遊形象。

鄺認為本港由漁村變為轉口港，再躍升為國際金融中心，蘊含濃厚的中華文化，建議旅遊業以此作主題製作旅遊產品；同時可參考巴黎、倫敦將地標打造成世界物質文化遺產，再與其他景點及體驗串連，相信對海外旅客有吸引力。

具多元化元素 惟欠串連宣傳

旅遊界立法會議員姚柏良表示，長途休閒客甚少長途跋涉只為到訪單一城市，認為本港要調整接待策略，配合旅客「一程多站」旅遊模式，與大灣區城市合作推出不同類型的旅遊產品，期望有更多城市與香港作為互惠目的地、互惠客源地，不只單向吸客來港。

對於如何吸引旅客訪港及消費，旅遊業議會主席徐王美倫認為，本港具有多元化的旅遊元素，只欠串連及充分的宣傳，她指出業界正就不同主題的會展活動製作相應的旅遊產品，吸引相關旅客在港期間參與，促進他們消費更多。

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記者：陳麗娜