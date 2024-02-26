癌症殺手︱20歲女子經血異常罹子宮頸癌　醫生揭因「一類型」廁紙惹禍

▲ 20歲女子經血異常罹子宮頸癌，醫生揭因「一類型」廁紙惹禍。

如廁用品暗藏危機！内地一名20多歲女大學生某次因經血異常及出現胃痛，求醫檢查後竟確診罹患子宮頸癌。醫生發現，患者如廁時，都會使用「一類型」廁紙，長期下來導致私密處發炎、感染疾病，因此呼籲要少用此類清潔用品。

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綜合外媒報道，内地一名20多歲女大學生，平常一直保持身體健康，但在某次來經時竟異常出現血崩，加上嚴重胃痛，於是她在朋友陪同下求醫檢查，結果竟被查出「HPV陽性」，更罹患上早期子宮頸癌，令女生感到非常崩潰。

長期用「一類型」廁紙惹禍

醫生在問診時得知，患者有1個生活習慣，或許就是罹癌病因。原來，患者和家人長期使用一款帶黃色染劑的「香氛廁紙」，因宣稱是再生紙製成，環保又帶有怡人香氣，令女生久用成習慣；即使該廁紙的生產來源查無證明。

醫生推測，患者可能就是因長久每天使用此來源不明的黃色香氛廁紙，清潔私密處而導致染病。醫生表示這類型廁紙可能含有漂白劑，染料及人工香料等化學物質，會造成刺激過敏，甚至細菌感染。

醫生提醒，市面上販售的再生紙、香氛廁紙、濕紙巾等，款式琳琅滿目，女性在選擇用於私密處的清潔用品，一定要小心留意。因一旦廁紙上有添加人造香料、或有來路不明染料與漂白劑等化學物質，就有很大機會對人體健康產生危害：

「可能在生產過程中就讓紙張充滿大量細菌，輕則刺激私密處皮膚，引起過敏。有些不明來源的廁紙可能含有強效內分泌干擾物質『雙酚A （BPA）』，與雌激素相似，影響生育和子宮功能。長時間使用，嚴重或將導致陰道感染，影響生殖系統。」

廁紙可含「永久化學物」PFAS 長期接觸恐致癌

美國有研究發現，被形容為「永久化學物」的PFAS（多氟烷基物質），在廁紙中最常出現，長期接觸恐致癌。PFAS「6:2 diPAP」物質不僅不能被環境分解，且一旦進入人體需要近10年時間才會被分解；又由於該物質能起到防水、防油污作用，所以被常用於易潔鑊、快餐包裝、化妝品、手機、傢俬等物品。

還有更多研究證據支持，長期攝入PFAS會致男性睾丸功能受損，或干擾內分泌、影響生育。也有機會引起肝損傷、甲狀腺疾病。孕婦若長期接觸該物質，胎兒會被同步影響，出生後患自閉症風險大增，且成年後也會面對罹患癌症，包括腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌等高風險影響。

消委會25款廁紙評比 2款獲4分好評

消委會早前測試25款廁紙，測試項目包括紙張的乾紙和濕紙的拉力強度、爆裂強度、吸濕量和速度、水中容易沖散程度、粉塵量、紙張瑕疵、可遷移熒光物質，以及衛生程度包括細菌菌落總數和3種特定細菌（金黃葡萄球菌、溶血性鏈球菌和大腸菌群），柔軟度、容易撕下程度和氣味。另外亦檢視各樣本的標籤資料，包括樣本重量、張數或尺寸大小等。綜合評價有2款廁紙獲4分評分：

維達Vinda立體壓花（4層紙）：平均每卷3.8元

潔柔C&S Grand Bathroom Tissue Rolls（4層紙）：平均每卷2.7元

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如廁後清潔方法減低感染風險

有外國醫學專家提醒，如廁後擦拭方式、方向及使用廁紙數量，都會影響私密處健康，否則容易造成感染。

1. 廁紙使用數量

美國衛生紙廠商Cottonelle表示，一般人每次擦拭至少用7格方形衛生紙。使用衛生紙重點須選用強韌、吸水性高、柔軟的材質。若用過薄、粗糙的衛生紙，且過度多次用力擦拭肛門周圍皮膚，劇烈摩擦都會造成肛門搔癢的問題。

2. 擦拭方式

Cottonelle指「站著擦或坐著擦」兩者均可，主要視乎如廁環境。坐著擦會讓臀部舒展開，較不易讓臀部兩側沾上髒污，方便清潔；而站著擦則可以防止手部太靠近馬桶，建議上公共廁所時使用此方式。

3. 擦拭方向

泌尿與直腸科醫學專家強調，必須是「由前往後」，這尤其對女性相當重要。美國國家衛生院（NIH）對此解釋，大多數的泌尿道感染是因直腸與肛門周邊的細菌引起，如果「由後往前」擦拭，糞便細菌就可能會進入尿道，導致感染。因此，正確擦拭是女性避免尿道問題的最佳方法之一。

罹患子宮頸癌3大症狀

據本港衞生署學生健康服務資料，HPV (Human Papillomavirus) 即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官 (包括男性和女性) 。HPV可以透過親密行為傳播，部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症，如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等。

子宮頸癌是至今與持續感染HPV有關的最常見癌症，幾乎所有子宮頸癌病例都是由持續感染HPV導致的。3大症狀包括：

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4招預防子宮頸癌

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責任編輯：羅嘉欣