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全職爸爸︱妻子賺錢養家年收90萬　家庭主夫湊仔生活惹羨慕：每日睡到自然醒

家事百科 12:20 2024/02/26

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

妻子賺錢養家年收90萬，家庭主夫公開全職湊仔生活。（《寶寶大過天》劇照）

傳統家庭觀念認為「男主外，女主內」，不過在現今社會，愈來愈多男士願意放棄工作，擔當家庭主夫。台灣一名男網民分享，妻子負責賺錢養家，自己則全職湊仔，每天睡到自然醒，生活過得十分舒適，引來不少網民羨慕。

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湊得輕鬆啲
求子辛酸︱可宜佗龍B成功分享備孕心路歷程　名校媽媽高壓成長承諾不做怪獸家長

全職湊仔每日睡到自然醒

該名男網民在Dcard討論區以「家庭主夫沒什麼好痛苦」為題發帖，指婚後與妻子育有一個孩子，妻子負責賺錢，年收入約350萬新台幣（約89萬港元），自己則擔當全職家庭主夫和司機。他透露，妻子性格較強勢，「但從來不覺得這點很痛苦，帶小孩還比較辛苦」。

樓主直言，相當滿意目前的生活，「老婆愛管東管西就讓她決定，吃什麼要去哪都不用思考，多開心」，他每天在家和孩子一起睡到自然醒，「玩手遊課金還可以偷偷刷老婆的卡」。而妻子十分維護自己，主動在親戚、家人面前為他說話，「他帶小孩很辛苦」，因此沒有親戚敢說他吃軟飯等閒話。

樓主坦言，夫婦二人偶爾會因一些瑣事發生爭執 ，但經過幾次爭吵後，他們都學會「一個有愛的家庭不能彼此嫌棄，包容對方的缺點」，所以他們會以正向的語言來溝通解決事情，同時給予孩子良好的示範。

網民感羨慕：兩個人開心就好

帖文一出，不少網民都留言表示羨慕，又認為夫妻之間互補不足是最好的生活方式，「我覺得你老婆會在家人面前認同你的付出，這點很棒」、「家庭和諧勝過面子」、「兩個人都開心就好」、「男女早該平等，每個人都站他適合而且擅長的崗位」、「祝你們永遠幸福快樂」。

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責任編輯：王明芳

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