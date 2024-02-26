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【推廣策略】旅發局全新「會獎全攻略」 聚焦5大主題　吸會展盛事及高增值客

社會 01:01 2024/02/26

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旅發局全新「會獎全攻略」 聚焦5大主題，吸會展盛事及高增值客。（曾耀輝攝）

旅發局多項措施吸會展盛事及會展客，包括借助商界強勁人脈關係，委任商界領袖出任大使，協助物色及穿針引綫大型會展來港。同時在會展期間推不同特色旅遊路綫，例如海陸夜景遊等。稍後更推5個全新「會獎全攻略」，包括藝文創意、街區漫遊等，吸大型企業來港「會獎旅遊」（即會展及獎勵旅遊，包括4個組成部分：會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive）、大會（Convention）、展覽（Exhibition），簡稱MICE）。

業界冀預早通知 助攻市場

代表業界的旅遊業議會期望，旅發局能及早通知業界配合推旅遊產品，助攻市場。

為吸引更多會展活動及會展客，旅發局自2020年起推出「香港國際會議大使計劃」，邀請香港各商界及專業團體傑出領袖，運用他們的人脈網絡，協助物色和游說國際會議展覽活動選擇在港舉行，最新一屆大使共逾140人。計劃亦已擴展至內地，成功邀請25位來自商界及專業界別的內地傑出領袖。

旅發局會配合不同會展活動參與者，安排在商務活動以外的時間遊覽香港，豐富他們的商旅體驗，為旅程「增值」。例如早前「第17屆亞洲金融論壇」舉行期間，局方安排約100名論壇嘉賓走出會議廳，參加海、陸夜景深度遊，包括乘搭張保仔中船、電車及開篷觀光巴士，穿梭維港及城中地標景點，藉此宣傳本港的旅遊特色。

配合會展客 為旅程「增值」

稍後該局推出全新「會獎全攻略」，五大主題包括「藝文創意」、「療癒身心，放眼自然」、「街區漫遊（舊城中環、西九龍、大嶼山）」、「夜生活和派對」，以及「香港必試體驗」，涵蓋100多個嶄新及特色主題會獎體驗。並為會獎旅遊代理提供培訓，讓他們了解香港會獎旅遊新資源，設計獨特並多元化的會獎行程。

旅議會主席徐王美倫認為，港府籌備大型會展等盛事來港舉行時，可提早通知業界，以便業界準備相應行程及推廣；亦呼籲港府為旅行社預留盛事的門券，以增加旅遊產品的吸引力，為過夜旅客提供消費優惠，可吸引更多旅客來港。

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記者：陳麗娜

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