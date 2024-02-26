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咎由自取︱港男出軌轉移資產妻離子散 晚年患癌無人照顧喪禮僅一個親人出席

家事百科 11:45 2024/02/26

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《幕後玩家》劇照

爺孫戀鬧得滿城風雨，有人涉嫌在港逾期居留和使用虛假文書，有人則情比金堅表示會耐心等愛人出冊而迎娶她。花生友可真忙個不休了，別人的事，可盡情發表意見，反正毋須負甚麼責任，但有沒有想過，當事人的家人，此刻是甚麼狀況？

老實說，假如我是男主角的子女，真的想變成隱形而徹底躲起來，我不想跟這個人有任何連繫，他的行為太讓家人蒙羞了。當他公然向女友示愛時，究竟有沒有顧及家人的感受？離婚了，天大理由可以跟前妻從此各不相干，但跟你有血緣關係的子女，又怎能一併離棄？

我不會忘記好友的那張苦澀臉，她找我說有急事商討，見面時說不到兩句就眼淚滾滾而下，她說爸爸不停將資產轉移，原來外頭戀上了小三，媽媽已心死，並決議離婚，她和兩個哥哥都贊成。當年她三十歲，沒料到爸爸的戀人竟然跟她年紀相若，她接受不了爸爸對家庭的背叛，情緒一度跌進低谷，需要服食藥物鎮定心緒。

湊得輕鬆啲
求子辛酸︱可宜佗龍B成功分享備孕心路歷程　名校媽媽高壓成長承諾不做怪獸家長

過了一陣子，以為她已放下，但原來她仍困在痛苦中。媽媽和兩個哥哥決定跟這個男人老死不相往來，但她好奇，很想親眼目睹爸爸的現況，於是假裝若無其事跟他們見面。那天回家，她哭得很厲害，她從未見過爸爸那副如沐春風的模樣，爸爸對那個女人呵護備至，她心痛如絞。

也許是放下的時候了，或許年屆花甲的爸爸，也有權追尋幸福吧！

近日再遇好友，問及近況。她說爸爸的年輕太太於多年前已離他而去，後來他患癌病乏人照顧，晚年境況淒涼，喪禮就只有她一個親人出席。這個終結，也許是她的爸爸咎由自取的呢！

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撰文 : 鄧藹霖

夫妻之道 結婚 出軌 離婚

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