【旅客復甦】台韓日訪港客僅疫前3至4成　學者分析港元強訪港誘因大減

▲ 台韓日訪港客僅疫前3至4成，學者分析港元強訪港誘因大減。（資料圖片）

2018年台灣、南韓、日本訪港旅客各超過100萬人次，位列本港短途市場三甲，但2023年三地客量僅回復至疫前3、4成。

與此同時，自本港全面通關後，到訪日台韓的港人持續高企，赴日港人數目更是訪港日本旅客的6倍，逆差持續擴大，業界認為本港旅客復甦需要有一個過程；學者指本港沒有滙率優勢，三地市民失去到訪誘因，除非港元轉弱，否則難以衝破困境。

學者：港元強 訪港誘因大減

去年全年訪港旅客中，超過78.3萬人次來自台灣，而南韓及日本分別有逾40.2萬及約34.6萬人次訪港，僅回復至疫情前的水平依次為41%、28%及27%，是復甦率少於5成的三個短途市場。

根據日本國家旅遊局統計，同期有超過211萬人次港人赴日，即兩地居民互訪的數量逆差達6倍。

港211萬人赴日 逆差擴至6倍

對於日台韓市場復甦進度緩慢，恒生大學市場學系助理教授鄺家麒指，昔日港元疲弱，加上與三地距離近，自然是一個熱門的旅遊城市，不過疫後日韓經濟低迷，當地人傾向國內旅遊，即使外遊亦會選擇成本較低的城市，認為港元轉弱及增加旅遊吸引力，才能鼓勵日韓台旅客訪港。

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旅議會主席徐王美倫則認為，本港去年2月初才全面通關，全年只有11個月時間接待訪客，加上旅客需要時間計劃行程，不會立即訪港，再者2018年是旅客訪港的高峰期，將去年的數據與之比較並不公道。她指出，去年多個黃金周長假有大批內地人南下，而過去春節的入境團數量更令業界「喜出望外」，強調本港旅遊業復甦需要有一個過程。

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記者：陳麗娜