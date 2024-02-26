食用安全｜港女買盒裝生蠔驚見原條大蟲　網民眼尖認出：釣魚用一流【附生蠔食用風險】

▲ 一名港女周六（24日）購買盒裝生蠔食用，不料開盒後卻發現裡面藏有一條大蟲。

生蠔受不少港人喜愛，不過牠們體內本身亦容易累積微生物，食用有一定的風險。一名港女近日購買盒裝生蠔，結果開盒後赫然發現裡面藏有原條大蟲，驚嚇之下在網上求助。有網民就指該蟲非寄生蟲，基本上無害，且「釣魚用一流」。

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該名港女周六（24日）在Facebook群組「香港生蠔關注組」發文，表示自己購買一盒生蠔，不料卻發現裡面有一條蟲，「好驚嚇」，於是求問網民，希望有人可以告知該蟲到底是甚麼生物。從事主上傳照片可見，該蟲的體型並不算小，其身體比包裝盒上的產地標籤更長，亦頗為肥碩。

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帖文發布後引來網民關注，有人語帶譏諷指「送畀你食仲咁多嘢講」、「蛋白質豐富」、「呢條蟲吸晒精華先係正嘢」，亦有人勸事主放棄食用該盒生蠔，「我覺得唔好食穩陣！話哂都經過去殼過程，唔知係邊個處理程序出現呢條蟲！」不過亦有人眼尖認出該生物為「海沙蟲」，並指「釣魚用一流」，事主之後詢問生蠔能否繼續食用，該網民就表示海沙蟲並非寄生蟲，「你唔怕嘅話，沖水可以食」。

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生蠔食用風險

根據食安中心資料，未經煮熟的蠔是高風險食物，因為蠔本身屬濾食性動物，會經常過濾海水，體內累積水中的物質，包括弧菌、諾如病毒及甲型肝炎病毒等致病微生物；如果進食未煮熟的蠔，有可能會受感染並引致食物中毒。

食安中心又提出以下安全要點供市民參考：

高風險人士（長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人及肝病患者）應避免進食生蠔。

為減低對健康的影響，無論外賣或堂食，都應光顧可靠的持牌店鋪 。

選擇享用生蠔的市民應遵守食物安全五要點，以減低風險 。

切勿生吃只供熟食（即須烹煮）的蠔隻 。

開蠔前一招移除海洋蠕蟲

據澳門食品安全中心網頁資訊顯示，生蠔上常見的寄生蟲是海洋蠕蟲（Marine Worms），常在蠔殼外部裂縫中發現；曾經，海洋蠕蟲的存在更代表蠔的新鮮度，佐證蠔從海水捕撈不久。基本上，蠕蟲都是生長在蠔的外殼上，但在脫殼過程中或使蠕蟲掉落或被蠔刀推到蠔肉上。

有研究指出，開生蠔前將蠔浸於飽和鹽水中15秒，能移除海洋蠕蟲。目前，雖暫未有研究顯示蠕蟲對人類健康構成影響，但仍有病毒及微生物的風險，所以任何海產都建議煮熟食用。

感染海獸胃線蟲3大常見症狀

此外，進食生蠔、魚生等會帶來健康風險，隨時將各種寄生蟲食落肚。香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲。感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

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責任編輯：羅嘉欣