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男神崩壞丨一家三口返鄉張馨月晒白滑肌　林峯打扮再度出事被指憔悴變老

娛樂 12:18 2024/02/26

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

林峯打扮被指顯老！

44歲林峯於2019年迎娶內地模特兒張馨月，去年底一家三口移居上海，近日趁著農曆新年，林峯一家三口返故鄉廈門，之後更到鹽城、南京和安吉等地遊玩。

昨日（2月25日）張馨月於小紅書上載照片，近年被指衰老不少的林峯，其外貌和打扮再度引來網民熱議！

回望過去｜林峯自揭昔日奪亞太區男歌手感受　奪獎後因一原因「罰企」2分鐘

近年打扮頻頻出事

從張馨月分享的照片所見，林峯跟女兒同樣穿著米色系裝束，不過林峯戴上灰色賊仔帽，網民指其打扮「出事」令他顯老。

網民紛紛留言：「林峯這個帽子感覺只有60歲以上的人才會戴，婚後衣品真的差」、「林峰這帽子…堪稱一絕」、「林峯這麽老了？！」、「活活把自己老公熬成了爺爺」、「我以前的男神究竟經歷了什麽」。

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【家族榮耀之繼承者】林峯與佘詩曼中環拍外景被捕獲　張馨月攜女兒接收工溫馨滿瀉

網民：Chok不起了

另外相中的林峯嘴唇發白，網民即嘲諷：「林峯像是被吸乾了一樣」、「林峰這面色怎麽了，嘴唇發白，眼神縹緲，乾瘦乾瘦的」和「林峯憔悴又乾瘦了」

不過有網民指或許張馨月P圖太勁，令林峯變V臉，予人感覺消瘦了。

男神林峯自從當爸後被批走樣，早年網上流傳一張林峯頭髮稀疏的照片，另外，去年底林峯於澳門舉行音樂會，現場影片於網上爆光，當時身穿淺灰色恤衫襯深色西裝的林峯，慘被批打扮似大叔，更跟魯振順撞樣：「我以為魯振順在翻唱」、「差啲以為係吳岱融」、「點解搞到亞伯伯咁」和「油膩了好多」，某網民慨嘆「Chok不起了」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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