星級爸媽｜陳豪稱子女今年收多了利是錢　樂基兒與仔仔定居印尼最掛念中菜

▲ 視帝陳豪、名模樂基兒齊齊出席乳酪活動！

中國華南地區第一乳酪品牌、有「乳酪界愛馬士」之稱的卡士正式登陸香港，率先引入三款皇牌乳酪產品包括「007益生菌家庭裝乳酪(原味)」、「餐後一小時」及「原態乳酪」，在香港各區超過1,000個銷售點發售，並於2月23日至3月14日期間於指定超市以建議試飲價發售。

為隆重其事，卡士香港總代理建華集團日前舉行了簡單而隆重的簽約活動，並邀請到視帝陳豪、名模樂基兒（Gaile）等共同見證盛事。

作為品牌忠實客戶的陳豪表示得知卡士進駐香港感到相當興奮，並即場獲邀為品牌香港的001號VIP：「我不時會返內地逛超市，而卡士更是我們一家最愛的乳酪品牌，每次返內地都會大量購買，今後可在香港隨時隨地買到實在是一大喜訊！」他更即場示範炮製私藏食譜「原態乳酪層層果浪杯」，還細心地向Gaile講解製作步驟。

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陳豪指三名子女今年收多了利是

陳豪十分注重養生，他表示吃乳酪後皮膚質素好了，整體感覺更健康，他透露一般都是早餐或宵夜時段吃乳酪，還會一家人齊齊食。講到農曆年剛過去，他笑指三名子女今年的利是錢比往年還要多：「因為帶他們去拜年，自己今年都見到很多朋友，朋友知道我有小朋友，就會給他們。」

他坦言很重視小朋友的理財觀念，一早已替三個小朋友開戶口，將他們的利是錢存入去，他說：「開始慢慢教導他們做一個好的財富管理，整體上，他們的利是錢都差不多，但大哥就多少少。」

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Gaile現時跟4歲兒子Hunter定居印尼，難得回港出席活動，向來追求健康生活的她當然要分享一下養生之道：「有飲用乳酪飲品的習慣，益生菌對於腸道健康極為重要，同時亦是極佳的健康零食，家中長期備有杯裝乳酪，是我維持身體健康和控制體重的秘密武器，有時突然間想吃甜品，又或作為囝囝的健康早餐或下午茶，美味又健康！」



樂基兒定居印尼最掛念中菜

Gaile笑指自己其實什麼都吃，尤其愛中菜，因為久居印尼，令她很掛念各式各樣的中菜：「有時早上我甚至會吃豬潤粥，亦會自己煲湯，懂得煲炆花膠湯，菜乾湯，蓮藕花生湯。」不過她笑言暫時不敢挑戰雞腳湯，亦不敢吃鳳爪。」

她又分享在印尼的生活：「早上跟仔仔起身，製作乳酪一起吃，送他上學後，我就做瑜伽，做完才吃第一餐，然後浸冰池、桑焗拿一兩小時，再做美容、按摩，接仔仔放學，飲湯，食輕便些，做168飲食。」她自言下午四時已吃最後一餐，已習慣印尼這種規律生活，反而香港多夜生活，才會吃有宵夜。

堅持每日用冰水浸面護膚

問到護膚心得，Gaile表示：「我每日用盆裝水和冰，然後浸面，可以收縮毛孔，而且覺得很清醒，我是整塊面浸下去，直到呼吸不到為止，因為要閉氣，其實我浸慣冰池，現在差不多日日浸面，維持了幾個月。」

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責任編輯：李惠儀