李影女兒沈穎婷撰文悼念亡母　鄭秀文曾合作拍劇憶前輩：戲裡戲外都是溫暖的母親

▲ 李影與長女沈穎婷。

昨日（2月25日）驚傳資深藝人李影於加拿大溫哥華逝世，享年70歲。據消息指，李影日前在加拿大寓所不慎跌倒，朋友知道後曾提出照顧但遭李影拒絕。在昨晨，朋友未能聯絡李影於是上門，當時發現李影躺在牀上表示身體不適，於是朋友召救護車，救護員到場後即為她進行急救，無奈最終不治。

李影於1984年與商人沈海鍵閃婚後移民加拿大，無奈此段婚姻只維持幾年便結束，而李影獨力湊大兩女。當中大女沈穎婷（Winnie）於2004年參選香港小姐，不過在2009年約滿後離開TVB，在2010年轉行當空姐。

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李影女兒悼念亡母

沈穎婷社交平台撰文悼念母親，表示：

多謝大家關心，我同妹妹依家返緊去加拿大接媽媽回家。大家有心了！媽媽為人好低調，平時鍾意同朋友出去聽歌，唱歌，玩，唔希望大家會為咗佢唔開心太耐。無太多想講，希望外界畀啲空間我哋。唔夠幾個鐘就全香港都知其實係勁嘅。李影的確係威嘅，證明好多人都好惜媽媽。好幸運能夠做你的女兒，下世約你再繼續呢段緣分啦！

至於李影細女亦撰文悼念亡母，寫道：

李影今日好曳咁唔同我講電話就走了... 過咗幾個鐘就全香港都知... 我都話李影紅過家姐好多㗎啦... 知喇知喇... 知你靚女過我啦！我哋下世再做母女啦！李影... 我愛你！

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鄭秀文悼念前輩

李影在1995年曾在TVB參演劇集《親恩情未了》，當年一同合作演出的鄭秀文得知前輩離世，在個人社交平台上載該劇劇照，寫道：

剛得悉李影姐逝世，泛起懷念和回憶。 很多年前Mi於TVB拍了一套電視劇「親恩情未了」，有幸跟李影姐飾演母女，故事感人，李影姐擔起故事主軸，演活含辛茹苦的偉大母親角色，而Mi就飾演一個痛恨母親的女兒……還有，兄弟姊妹之間的愛恨… Mi至今一直難忘大結局的一場，跟李影姐的母女法庭戲。 拍攝相當融洽愉快，李影姐很親切，戲裡戲外都是一個溫暖的母親。 我們演員們就像一家人的相處。 當年的合作和相處，留下溫暖回憶。 懷念你，李影姐。 #親恩情未了 #母愛的故事

▲ 鄭秀文上載《親恩情未了》劇照悼念前輩李影。

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