【內地升學】138間內地院校參與免試招收港生計劃　3.1起接受網上報名

▲ 下學年入學的內地高等院校文憑試收生計劃，有138間院校參與。（資料圖片）

國家教育部公布，下學年有138間內地高校參與免試招收中學文憑試（DSE）學生計劃，教育局今日（26日）表示，有意參加的學生可於3月1日起網上報名，並須於4月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果；若學生曾按系統要求提供補充資料，則可於4月23日前登入查閱。通過報名資格審核後，申請人須於4月30日前繳費並完成確認程序。

DSE收生計劃的報名及相關程序以網上形式進行。申請人須於3月1日至31日期間，登入聯招辦的DSE招生報名網頁，在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳相關資料，包括香港身份證掃描副本、有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本，以及數碼證件相片。

申請人須在報名期內完成報名確認程序才可進入錄取階段。另外，申請人可於3月1日至6月14日期間，登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦可在5月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。

各參與計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料並按需要安排面試；院校將於2024年7月下旬公布錄取名單，並根據招生情況安排補錄。

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責任編輯：梁凱婷