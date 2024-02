香港理工大學商務分析理學碩士課程 涵蓋多個專業領域 提升數據分析技能  

▲ 理大開辦的商務分析理學碩士課程,涵蓋的內容非常廣泛,讓學生能透過理論和實踐深入了解商業數據分析的知識,提升競爭能力,與時代接軌。

隨著數碼發展迅速,數據分析和資訊管理已成為大中小企業不可或缺的重要元素。香港理工大學(下稱理大)開辦的商務分析理學碩士課程,涵蓋各專業領域包括大數據分析技術、管理資訊系統及其他相關專業知識,透過理論和實踐,讓學生能全面了解學科的最新發展,提升技能,與瞬息萬變的世界接軌。



課程不斷創新 培育優秀商業精英



為讓學生能與時並進,應對發展迅速的需求,理大一直致力檢討和更新商務分析理學碩士課程,旨在讓學生可以獲得最前瞻的領域知識和技能,理大商務分析理學碩士課程副總監曹永成博士表示,現時各行各業都需要相關的專業知識,不論製造業、零售以至金融服務、物流、醫療保健和電子商務等,大數據的應用和解讀有助提升競爭力和利潤,作為企業的管理階層,如果能夠在工作上運用這些理論,將會為他們帶來更多的新機遇。



教授複雜數據分析法 推「未來人才領導力計劃」



理大的商務分析理學碩士課程會由基礎開始,教授學生如何把分析技術應用於分析大數據上,以及深入研究各種應用知識。課程內容重點是教授學生大數據技術,讓他們往後能應用於市場營銷、戰略管理和營運管理等不同方面,以作出更精準的決策。此外,課程亦會涵蓋商業分析的新領域,內容是如何使用複雜的數據分析方法。

曹永成博士指出,為配合不同背景的學生,例如那些只具備商業背景但沒有電腦計算或數據科學方面專業知識,課程會涵蓋4個必修科目,包括基本的商業分析(Business Analytics)、組織和管理(Organization and Management)、商業智慧和決策(Business Intelligence and Decisions)和管理資訊系統(Management Information Systems),以及1個商業道德科目(Business Ethics)。學生可以從選修列表中選擇6個科目,或以2個選修科目, 1個研究方法科目(Research Methods),以及撰寫1篇論文修畢課程。又或者完成4個必修科目和3個選修科目以獲取研究生文憑。

他又表示,近年選修科目亦正在不斷擴大以涵蓋各專業領域,如社交媒體行銷(Social Media Marketing)、企業資源規劃(Enterprise Resource Planning, ERP)、戰略管理(Strategic Management)、決策模型(Models for Decision Making)、領導力決策(Decision Making for Leadership)、商業文本分析(Textual Analysis in Business)、區塊鏈的商業應用(Business Applications of Blockchain)、技術創新與管理(Technology Innovation and Management)、業務預測(Business Forecasting)、新興技術研討會(Seminars In Emerging Technology)以及職業工作坊(Career Workshop)等。

此外,理大還推出了年度計劃「未來人才領導力計劃」(Leadership Initiative For Future Talents)(LIFT),藉此培育出具有扎實技能和健康心態的商業領袖,以應對未來的挑戰。曹永成博士表示:「LIFT旨在透過課外活動,讓學生能夠培養出跟商業有關的技能和社交智慧,幫助學生提升相關能力,讓他們能夠在畢業應對瞬息萬變的商業環境。另外,我們亦會為學生提供不同機會,跟各行業的領導者建立人際網絡和聯繫,以提升他們的就業能力。」

多元知識技術融匯貫通 成就會計專才



「現今已進入一個大數據時代,基本上大企業都需要用到數據分析和資訊管理等技術。」2022年畢業,現為會計師的Kevin,當初選擇報讀理大的商務分析理學碩士課程,除希望能夠進修相關知識和技術外,另一最大原因是欣賞課程的模式。Kevin表示:「課程內容著重商業分析,除技術上的應用外,還涵蓋有關管理的理論,兩者結合,比較適合我自己的背景。因為我沒有IT基礎,也不懂統計編程,而理大這個課程讓我學到商業分析技術、編程技術和不同軟件的應用,還有資訊管理系統理論、市場管理,這些知識全部都可以應用在工作上。以我自己為例,我做會計,除一般的財務報表外,現在還需要做不同的商業和數據分析等,所以我可以將課堂上學到的知識應用到工作上。」

他認為,現時不同的企業都需要懂得數據分析人才,而這個課程正好涵蓋多個領域,加上靈活的上課模式,讓他能夠同時兼顧工作和學業。「課程有兩種學習方式選擇,一種是授課形式,另一種是授課形式加撰寫論文,這也是課程的一大特色,亦是我當初選擇理大的最大原因之一。」Kevin表示,在教授的論文撰寫指導下,可以發掘到更多書本以外的知識,教授亦給予很多學習機會,可說是另一最大得著。

從零開始打好根基 成功轉型數據分析師



同樣畢業於2022年的Carmen,大學時修讀酒店管理,畢業後任職銀行客戶服務,在理大修畢商務分析理學碩士課程後,即成功轉型成為數據分析師。Carmen表示,課程同時涵蓋分析技術和管理,可以讓她學到更全面的知識如商業分析、Python SQL技能以及其他技能知識,助她提升競爭能力。

「我最欣賞課程應用性比較廣泛,在課堂上學習到的技術,會透過Project、同學間的討論,從而增加我們的學習體驗。教授又會帶我們作實地考察,跟相關領域的專家如虛擬銀行創辦人見面並分享意見,這個經驗真的非常難得和寶貴。因為如果課程只專注理論性的知識,往後未必會懂得應用於實際工作上。」

由最初連Excel、Outlook都一竅不通,到現在已經熟識編程技術和數據分析等技術,Carmen表示,雖然開始時困難重重,但幸好同學都具有不同的教育背景,大家互相交流和學習,才能讓她面對刻服各種挑戰,她還鼓勵有興趣報讀的人,「即使完全沒有相關基礎都好,可以由零開始慢慢pick up。反而有相關知識的人,會很容易受到既有的認知所規限,反而比較難轉變思考模式。」她又表示,數據分析和管理資訊系統已是大勢所趨,將來各行各也定必應用得到,最好現在把握機會學習。

獎學金現正接受申請 最高可獲港幣12萬元



計劃於2024/25學年入讀此課程的本地學生,可申請「指定研究院修課課程獎學金計劃」提供的獎學金,計劃由大學教育資助委員會監督。成功申請之學生更有機會獲取最高12萬港元獎學金,名額12個,只要合乎相關資格即可報名申請。

