出租空房︱港媽$4000出租空房給失業親戚　網民3個理由極力反對：除非等錢洗

▲ 港媽欲出租家中70呎空房給失業親戚，引網民極力反對憂自招惡果。（資料圖片，非當事單位）

親戚主動提出需要幫忙，小事又不會理虧的話，當然沒問題，但要同住一屋簷下又要如何處理？近日，一名港媽發文表示，家中有一間約70呎的空房，剛失業又被退租的親戚有意承租其房間，她躊躇以4000元，包水電媒的租金予親戚入住，事件曝光後遭到網民大力反對，擔心事主是「自己攞嚟衰」。

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該名港媽於網上討論區「親子王國」發文，表示由於子女在外地，家中有一間約70呎的空置房間，剛好有位親戚最近失業並被退租，對方提出想租下其房間。事主考量過後，認為不介意親戚一同生活、共用廚廁，只是猶豫著租金的多少，逐向網民問道：

跟親戚共用廚廁和相處應該無問題，係唔知收幾多租金，4000元水電煤wifi全包會唔會收太少？

帖文一出，大部份網民反對事主出租房間，認為「相見好同住難」，加上對方失業，難保會無法支付租金，之後更有機會「易請難送」。最後事主決定聽從網民的建議，不出租其房間：

大家講得啱真係驚遲啲送唔走，希望佢有其他方法。

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責任編輯：王明芳