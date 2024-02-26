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Dear Jane舉行新碟簽唱會與粉絲大玩遊戲　Jackal過婚後首個情人節超忙碌

娛樂 12:51 2024/02/26

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Dear Jane出席新碟簽唱會，與粉絲歡度元宵節！

日前，Dear Jane的4位成員Tim、Howie、Jackal及Nice日前齊到商場與粉絲歡度元宵節，並舉辦簽唱會，宣傳推出的第10張專輯《X》！

事隔將近1年，Dear Jane再次舉辦粉絲見面會，過百粉絲引頸以待，一早便到場霸佔有利位置。

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Jackal過婚後首個情人節

Dear Jane眾成員甫出場即手持花燈，並向在場粉絲擺出多個派心甫士，十分應節。

他們亦分享了如何與家人甜蜜歡度剛過去的情人節，Jackal更分享自己婚後首個情人節撞上農曆新年，又要準備利是，又要準備情人節禮物予太太，笑指比籌備新歌還要忙碌！

（左起）Nice、Jackal、Tim、Howie（發相）

Dear Jane收粉絲驚喜

Dear Jane亦分享了於去年12月推出的第十張專輯《X》，收錄了過去三年的創作，記錄了大家經歷過的悲與喜，希望作為一個總結，帶給樂迷鼓勵。

為答謝Dear Jane於過去艱難3年的陪伴，Dear Jane小隊更為Dear Jane準備了驚喜禮物，獻花之餘更送上特別以專輯《X》為主題而製作的雙層蛋糕，讓Dear Jane既感動又興奮！

點擊圖片放大
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Dear Jane落力「寵粉」

活動上，Dear Jane落力與粉絲玩遊戲，甜蜜餵食湯丸，被問會否怕另一半呷醋，四子表示為了歌迷即使被呷醋亦甘願，相當會氹Fans。

Dear Jane又與粉絲玩猜歌詞遊戲，選出Dear Jane小隊中的歌詞王，送出豐富禮品之餘，更與粉絲Selfie，大派福利！Dear Jane更即場獻唱多首大熱歌曲，與粉絲們大合唱，現場瞬間變成迷你演唱會！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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