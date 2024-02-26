中年好聲音2丨陳燕娜鄭梓浩被Foul　古淖文再獲頒MVP感謝谷婭溦

▲ 古淖文再度獲得MVP，佢笑言要將MVP筷子送畀谷婭溦。

由車婉婉擔任主持TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》在昨晚（2月25日）為第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》下半場，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻任評審。

昨晚《中年好聲音2》最亮眼選手是顏米羔，他唱王傑名曲《幾分傷心幾分痴／一場遊戲一場夢》，笑言：「呢首歌由細聽到大，次次唱都會變王傑聲，細個好鍾意模仿，今次試吓挑戰搣唔搣得甩（王傑腔）！」

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▲ 顏米羔

米羔最終獲得91分不俗成績，伍仲衡指：「我鍾意喎，我上一回合話你有少少殺父仇人感覺，你今次搣甩咗喎，聽到顏米羔嘅柔情，呢個係一個好好嘅方向，情歌係要咁唱。」

至於陳慧嫻說：「呢隻歌你放輕聲音去唱，聽到另外一個米羔，而呢個米羔係更加好聽。」而張佳添表示：「你係冇王傑嘅，我聽到嘅係黃貫中，如果你音色可以多啲變化，你就唔再係王傑、黃貫中，而係顏米羔！」

▲ 陳蒨葶

陳蒨葶「跳樓」心態演繹歌曲

昨晚最後兩位登場的陳蒨葶及陳燕娜，兩人不約而同僅獲82分，與上半場同獲82分的鄭梓浩齊齊跌入危險區，氣氛緊張。

唱《小城大事／大城大事》的陳蒨葶坦言以「跳樓」心態演繹歌曲，惟因演繹的版本太過Dark，不太受評審青睞，肥媽說：「其實真係唔使咁Dark，我覺得女人好鍾意傷害自己去令嗰個人記得你，如果佢唔記得你，你傷害自己都會唔記得你啦，Short Short地嘅，你唱得係唔錯，畀唔到高分係你好Dark，但Feel唔到個痛。」

▲ 陳燕娜

陳燕娜鄭梓浩出局

唱《原諒自己／半途而廢》的陳燕娜則因唱得太似王菲而未能獲高分，張佳添說：「呢隻歌擺明係王菲陷阱，你就踩咗落去，似唔似王菲呢？起碼都5、6分㗎喇，個問題係你真係用咗王菲嘅方法去唱，冇人可以唱得好過王菲㗎喇，咁點解你唔諗吓用其他方法呢？」經評審退庭商議，最終鄭梓浩、陳燕娜冇得留低，陳蒨葶逃出生天。

至於上半場獲得93分的古淖文最終獲頒MVP，是次是他第二度獲得MVP，對此古淖文興奮表示：「今集對我非常特別，第一次以Solo姿態拎咗9字頭嘅分數，特別想多謝一個人，佢係我音樂上最大嘅後盾，佢就係小辣椒谷婭溦老師，佢幫我改善咗啲咬字同江湖味，多謝你小辣椒！」

▲ 鄭梓浩

10強名單如下（排名不分先後）：

古淖文／劉威煌／顏米羔／安雅希／黃劍文／譚輝智／沈宗賢／陳俞霏／林若盈／陳蒨葶

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