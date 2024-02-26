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【鬧市淋液】涉街頭向少女臀部淋不明液體　建築工還押小欖候精神報告3月再訊

社會 12:51 2024/02/26

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56歲建築工人涉在銅鑼灣鬧市向17歲少女的臀部潑不明液體，今（26日）於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

56歲建築工人涉在銅鑼灣鬧市向17歲少女的臀部潑不明液體，被警員當場截獲，被控1項作出有違公德的行為罪，今（26日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方指警方正調查被告是否涉同類案件，裁判官押後案件至3月11日，為被告索取2份精神科報告以評估他是否適合答辯，被告申保釋被拒還押小欖精神病治療中心。

被告李國定（56歲，建築工人）被控於2024年2月23日，在銅鑼灣記利佐治街4號地下外，作出性質猥褻淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即向女子X的臀部位置潑上不明液體。

被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件，先替被告索取兩份精神科報告，以評估他是否適合答辯及需否頒發醫院令，反對被告保釋。控方另表示，警方正調查被告是否涉及同類案件。

裁判官押後案件至3月11日再訊，並拒絕被告保釋申請，其間還押小欖精神病治療中心。

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記者：陳曉欣

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