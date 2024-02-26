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疑患怪病｜港女出風癩後3個月來喉嚨屢現異物感　遍尋病因不遂疑患1病 【附醫生拆解慢性咽喉炎】

都市病 17:43 2024/02/26

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喉嚨有異物感切勿輕視，可能是患上慢性炎症的警號。一名港女去年年尾受風癩困擾，病情有改善後卻出現奇怪病徵，喉嚨開始有異物感，甚至喝水亦有種吞不下去的感覺，屢求醫仍找不到病因，恐怕自己患上怪病。

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出風癩後喉嚨有異物感

該名港女在網上討論區「連登」發文，指自己飽受「怪病」困擾已2、3個月。女事主指，自從去年11月下旬開始受蕁麻疹（俗稱「風癩」）困擾而去求醫，當時出現嚴重敏感反應，甚至連喉嚨亦相繼出現腫痛。經醫生治療後，女事主風癩有改善，但接踵而來的是喉嚨開始出現異物感，形容經常「喉嚨有卡住感覺」，

每隔3幾日又發作咁，有時連續兩日無事，有時成個禮拜都銀住唔舒服，再去睇醫生，醫生話可能胃酸倒流，開咗啲抑制胃酸、化胃氣藥都係無改善。

屢求醫服藥無效 恐患怪病

女事主指，這幾個月喉嚨經常會有卡住、哽住的感覺，就算是喝水亦會出現吞嚥困難的問題，「感覺到吞嗰下似壓住喉嚨」，但吃飯時又不會覺得鯁喉，胃部亦沒有出現不適。她曾求醫亦找不到真正病因，吃藥後仍無改善，覺得很奇怪又很擔心，希望找出病因。

網民紛紛猜測不同病症

網民在帖文下紛紛猜測女事主患甚麼病，有人估計是焦慮症徵兆，「擔心、緊張會有喉嚨異物感」；亦有網民分享曾經有相似病徵，後來檢查照胃鏡發現是食道潰瘍，建議事主檢查求安心。亦有網民指事主可能患上喉球症，但隨著時間會自己痊癒，叫事主無須過分擔心。

拆解慢性咽喉炎成因+4大建議

台中長安醫院耳鼻喉科醫生林恆甫曾分享病例，指慢性咽喉炎俗稱「喉球症」，患者會感覺到喉嚨有腫脹感，仿佛卡著球狀物，食物吞不乾淨，但不會引發疼痛。他指，症狀時輕時重，且反覆發作，病患會經常忍不住清喉嚨、乾咳或吐口水。通常吞口水的時候症狀特別明顯，進食、喝水時反而還好。

林恆甫指，喉球症成因很多，如黏膜過度敏感、胃食道逆流、上食道括約肌異常、長時間說話、抽煙、喝酒、心理壓力或自律神經失調等都有可能。他建議從4大生活習慣入手，改善慢性咽喉炎：

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責任編輯：羅嘉欣

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