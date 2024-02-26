網絡熱話︱內地婦移居香港呻生活開支大　力數3大慘況為1個原因堅持留港

▲ 內地婦移居香港感後悔，相比在內地生活呻香港生活開支大，更拍片力數3大慘況。

不少內地人移居生活，對香港的文化、生活節奏等覺得不習慣。有一位移居香港內地婦，在個人帳號的小紅書，拍片大談「搬來香港生活我真的後悔了」，不單抱怨香港生活開支大，更力數3大慘況，不過她坦言為孩子堅持留港，帖文引起網民討論。

最新影片推介：

來自潮汕的內地婦，二人分隔兩地，丈夫因工作留在內地，自己則獨自帶著剛上幼兒園的孩子搬到香港長住。自從來到香港，內地婦不時用小紅書「在香港烤雪糕」帳號拍片記錄生活。她早前影片指自己居住在大埔329呎的單位。

不過最近內地婦有一段影片，引起網民熱議。她更以「搬來香港生活我 真的後悔了」、「難道內地人接受不了香港的生活」等等為題。

呻生活開支大力數3大慘況

她直言香港生活成本高，房子又小。坦言來到香港生活之後，多了很多不必要的支出。相比在內地生活開支，如：房租和車貸的固定開支僅1萬多。但是香港每月固定支出都要花3.6萬，當中額外開支如：香港房租、停車和基本生活費，還有孩子剛上幼稚園的學費。指自己要精打細算，平時衣服化妝品都很少買，才能在香港勉強生活。

她在另一則影片抱怨，香港很多房子都沒有陽台，濕衣服只能晾在洗手間，不滴水了再拿到房間窗臺去晾乾。她又指廚房空間小，洗菜盆無買壓縮式慳位。就連客廳的桌子也要買可接疊收縮的款式，相比內地居住空間更大，隨時開車出門就可以玩耍。

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1個原因堅持留港

連內地婦的朋友認為，以她一個月2萬元的生活條件，在內地已經可以過上很好的生活。問及「你非要到香港來折騰」，又說「感覺沒錢在香港生活就是牢籠」。內地婦不禁動搖了來香港生活的決心，直言：「我後悔了」，不過她續指為了孩子的教育，一切都值得，最後在影片更鼓勵自己：「認為沒有吃不了的苦，沒有過不了的生活」。

網民：「後悔，那你回去吧！」

有網民認為她的生活不值得同情，直指「後悔，那你回去吧！」，更有不少網民反勸喻她回去，不同意單純考慮「孩子教育」就選擇居港的決定，「內地教育也挺好的，我覺得凡事都量力而行，不一定要這樣過日子」。

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責任編輯：王明芳