樂極生悲｜ 女子玩高卡車長髮捲車輪扯甩頭皮亡 1個關鍵疏忽釀成慘劇

▲ 新加坡籍女子Arini Mohamed Adinan與朋友前住印尼巴淡島（Batam）慶生旅遊，不料慘釀悲劇意外。（網上圖片）

出外遊玩切記要注意安全！新加坡一名33歲女子於印尼旅遊期間，在體驗駕駛卡丁車途中頭盔撞甩，長髮瞬間捲入車輪中，部分頭皮慘被扯落卡在車身上，緊急送院後證實不治。消息指，當日事主未有按照規定做足頭部安全規措施，警方目前正就事件，從人為疏失方面展開調查。

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綜合外媒報道，該名新加坡籍女子Arini Mohamed Adinan早前與朋友前住印尼巴淡島（Batam）慶生旅遊，並於上周三（21日）到當地一家名為Golden City Go-Kart的卡丁車店進行駕駛體驗。惟卡丁車車速極快，Arini跑了2圈賽道便於轉彎位撞上輪呔分隔護欄，導致頭盔瞬間撞飛，一頭長髮四散並卷入車輪中，部分頭皮更被扯落，卡在車身上。

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疑卡丁車故障釀慘劇

Arini受創後陷入昏迷，被工作人員急送往附近醫院搶救，惟最終仍不治身亡。有媒體指出，Arini駕駛時疑未有按照規定戴上髮網或頭套，導致頭盔撞飛後頭髮飄散，引發一連串致命意外。

Arini友人事後接受訪問時則反駁，指當日在場女生互相幫忙戴上頭盔，確定Arini有依指示戴上髮網，反而場地沒有提供任何安全指示。Arini友人續指，當日Arini發生車禍後，她的卡丁車亦出現故障、無法煞車，最終需要撞向輪呔分隔護欄才成功停下，惟引擎仍在運轉，懷疑卡丁車本來便已出現故障。

遺體已送回新加坡安葬

Arini遺體事後暫存醫院太平間，隔日運回新加坡，並於上周四（22日）抵達新加坡布薩拉阿曼清真寺，當晚7時被安葬於旁邊墓地。當地警方目前正針對人為疏失展開調查，若證實店舖存在疏忽問題，將會追究刑事責任。

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責任編輯：羅嘉欣