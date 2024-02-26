  • 20°C
香港時間 : 2024226日 (週一) 14:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樂極生悲｜ 女子玩高卡車長髮捲車輪扯甩頭皮亡 1個關鍵疏忽釀成慘劇

健康資訊 13:27 2024/02/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

新加坡籍女子Arini Mohamed Adinan與朋友前住印尼巴淡島（Batam）慶生旅遊，不料慘釀悲劇意外。（網上圖片）

出外遊玩切記要注意安全！新加坡一名33歲女子於印尼旅遊期間，在體驗駕駛卡丁車途中頭盔撞甩，長髮瞬間捲入車輪中，部分頭皮慘被扯落卡在車身上，緊急送院後證實不治。消息指，當日事主未有按照規定做足頭部安全規措施，警方目前正就事件，從人為疏失方面展開調查。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱港男走路不穩被誤認道友　成婚前夕確診柏金遜症　太太堅持下嫁：聽日照過大禮！

綜合外媒報道，該名新加坡籍女子Arini Mohamed Adinan早前與朋友前住印尼巴淡島（Batam）慶生旅遊，並於上周三（21日）到當地一家名為Golden City Go-Kart的卡丁車店進行駕駛體驗。惟卡丁車車速極快，Arini跑了2圈賽道便於轉彎位撞上輪呔分隔護欄，導致頭盔瞬間撞飛，一頭長髮四散並卷入車輪中，部分頭皮更被扯落，卡在車身上。

點擊圖片放大
+6
+5

疑卡丁車故障釀慘劇

Arini受創後陷入昏迷，被工作人員急送往附近醫院搶救，惟最終仍不治身亡。有媒體指出，Arini駕駛時疑未有按照規定戴上髮網或頭套，導致頭盔撞飛後頭髮飄散，引發一連串致命意外。

Arini友人事後接受訪問時則反駁，指當日在場女生互相幫忙戴上頭盔，確定Arini有依指示戴上髮網，反而場地沒有提供任何安全指示。Arini友人續指，當日Arini發生車禍後，她的卡丁車亦出現故障、無法煞車，最終需要撞向輪呔分隔護欄才成功停下，惟引擎仍在運轉，懷疑卡丁車本來便已出現故障。

遺體已送回新加坡安葬

Arini遺體事後暫存醫院太平間，隔日運回新加坡，並於上周四（22日）抵達新加坡布薩拉阿曼清真寺，當晚7時被安葬於旁邊墓地。當地警方目前正針對人為疏失展開調查，若證實店舖存在疏忽問題，將會追究刑事責任。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 交通事故 新加坡 印尼

最高瀏覽

蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃
蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃