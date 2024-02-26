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爺孫戀｜李龍基連續兩日著「CEILNE」探監　基哥：大中華出品係必屬佳品

娛樂 13:55 2024/02/26

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李龍基所穿的「CEILNE」上衣成為熱話！

73歲的李龍基的未婚妻王青霞（Chris）被揭逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留，現時還柙於大欖懲教所待審。李龍基在2月21日由內地返港後即往大欖探未婚妻，而且深情李龍基更在受訪時對天發誓，待未王青霞出監後即與她結婚，堪稱「痴心情長」。

基哥連續每天一早到大欖懲教所探Chris，可是其所穿的上衣卻是把「CELINE」串錯為「CEILNE」的老翻，由此成為熱話，而且李龍基更連續兩天穿這件老翻現身，似乎相當喜歡此衫！

爺孫戀丨李龍基探監王青霞期間被抄牌　基哥失魂慘「食牛肉乾」

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李龍基：中華的出品必屬佳品

日前，「抽水王」林作在IG上載基哥身穿「CEILNE」的相片，並指：「基哥著假嘢」、「我最近先喺Celine訂完嘢，係法文我都串到嘅，明明隻I係喺L後面嘅」、「基哥，本身我仲咁信你！原來你同Chris一樣假」。

基哥表示沒有對林作的言論感生氣，並再作解釋：「A貨係連名字都抄，我穿嗰件又唔係嗰個名牌貨，平，靚，正，我覺得冇問題！我哋大中華的出品，必屬佳品！」

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林作：都係崇洋媚外的表現

其後，林作在IG回應基哥的言論：

這不是出產地哪裡的問題吧。

這是尊重的問題。

公然著仿造名牌衣物，即使該原本仿造名牌衣物本身就是中國製造的，也是會給人錯誤的信息 - 就是崇洋媚外。

舉個例子，你偽造學位證書是北大的，我都依然覺得比偽造史丹福大學要好。

因為著咁樣嘅衫、偽造就選擇外國大學，都係崇洋媚外的表現。

大中華出品好多好嘢，全部自己品牌。

為什麼不去好好支持我地出嘅好嘢？李寧有咩問題？一樣平但又唔係扮外國。

著利工民啊嘛！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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