蕁麻疹︱天氣潮濕易出風癩痕癢難耐　中醫推介2款清熱祛濕湯水食療

▲ 天氣潮濕易誘發蕁麻疹（風癩），中醫推介2款清熱祛濕湯水食療。

【蕁麻疹/風癩/風疹/湯水食譜】香港處於嶺南地區，氣候溫和潮濕，又因空氣質素每況愈下，容易誘發不同皮膚病。兒童為皮膚病的常見發病群體，其中常見的病種為蕁麻疹。

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小兒蕁麻疹成因及類型

蕁麻疹，中醫稱為癮疹，本病臨床表現多見突發性皮膚水腫性斑塊，顏色多呈鮮紅或蒼白，時隱時現。蕁麻疹的特徵是搔癢性風團，突然發生，迅速消退。另外，蕁麻疹遊走性、驟起驟降的特點，與風的特性相似，故蕁麻疹又稱風疹，亦因其風的特性，坊間俗稱其為「風癩」。

小兒癮疹的病因主要為稟賦不足、飲食不節、情志失調，外加六淫邪氣侵襲，搏結於肌表所致。風為百病之長，性善行而數變，易挾寒、熱、濕邪合病而成風團。另外，若小兒體質偏虛，血虛生風亦會形成本病。

臨床上多以分型論治小兒癮疹，可分為風熱犯表、風寒束表、氣血不足、腸胃濕熱、營衛不和五型。

中醫推介湯水食譜

以下推薦兩款癮疹湯水食療：

1. 土茯苓生地地老鼠排骨湯

材料：土茯苓、生地、地老鼠各20克、排骨半斤。

做法：排骨出水，其餘材料切片洗淨，加水以武火煲至水沸，轉文火煲約2小時。

功效：土茯苓利水滲濕，生地清熱涼血，地老鼠祛濕，幾者合用可清熱祛濕。

2. 綠豆薏米水

材料：綠豆30克、生熟薏米各15克、赤小豆30克。

做法：所有材料洗淨，加水以武火煲至水沸，轉文火煲約1小時。

功效：綠豆清熱解毒；生薏米利水滲濕，清熱排膿；熟薏米健脾化濕；赤小豆利水消腫；幾者合用可疏風清熱，利水消腫。

由於不同小兒體質各異，上述湯水食療未必適合所有患兒，家長如有疑問，應先諮詢中醫師意見。

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