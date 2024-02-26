【黎智英案】陳沛敏稱黎智英作風較強勢　被捕後未有改變《蘋果》的角度

▲ 壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（26日）續審。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（26日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供稱，沒有印象黎曾於被捕後提及改變《蘋果》的角度，又同意《蘋果》紙本報紙會跟隨黎的觀點，原因包括黎是老闆，而且黎的作風較強勢，亦會堅持自己做法。

案件今踏入第32天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏第11天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。

控方引述《蘋果》2020年8月13日報道，題為「黎智英羈留室感悟 『坐監都揀呢條路』」，當中黎稱「一切繼續」、「《蘋果》一定撐落去」。陳確認黎於8月被捕，又指沒有印象黎曾於8月至12月提及改變《蘋果》的角度。控方又問及《蘋果》紙本報紙會否跟隨黎的觀點，陳供稱會，因為黎是老闆，而且黎的作風較強勢，亦會堅持自己做法。

控方再問及陳當時是否同意黎的政治觀點。陳指，她會認同黎的一些宏觀及基本的價值觀，如民主、自由，至於具體地用甚麼方法及路線實踐，陳則不會每次都認同。

控方又引述《蘋果》2019年9月1日報道，題為「港鐵大搜捕 釀元朗恐襲2.0 速龍無差別毆市民」，問及《蘋果》報道8.31太子站事件的角度。

陳供稱，報道的角度是質疑警方當晚有否使用過份武力，又指黎早前提及的「警暴」問題與報道角度有關，因為黎認為「警暴」影響公義，而且當晚有大量短片拍攝到警方在地鐵車廂內，亦有市民「被打得好犀利」，故此當時以頭版新聞報道事件。法官則質疑上述報道標題屬陳述，並非疑問，陳同意標題屬陳述。

陳又指，黎認為《港區國安法》生效後會損壞一國兩制，又指黎一直會指示透過《蘋果》反映其看法，如黎會提供別人的新聞稿予《蘋果》，又或是如7.1當日的報道般，直接要求《蘋果》做更多示威者的心聲。

聆訊今午（26日）續。

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記者：梁錦麟