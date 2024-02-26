  • 20°C
香港時間 : 2024226日 (週一) 14:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黎智英案】陳沛敏稱黎智英作風較強勢　被捕後未有改變《蘋果》的角度

社會 13:31 2024/02/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（26日）續審。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（26日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供稱，沒有印象黎曾於被捕後提及改變《蘋果》的角度，又同意《蘋果》紙本報紙會跟隨黎的觀點，原因包括黎是老闆，而且黎的作風較強勢，亦會堅持自己做法。

案件今踏入第32天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏第11天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。

控方引述《蘋果》2020年8月13日報道，題為「黎智英羈留室感悟  『坐監都揀呢條路』」，當中黎稱「一切繼續」、「《蘋果》一定撐落去」。陳確認黎於8月被捕，又指沒有印象黎曾於8月至12月提及改變《蘋果》的角度。控方又問及《蘋果》紙本報紙會否跟隨黎的觀點，陳供稱會，因為黎是老闆，而且黎的作風較強勢，亦會堅持自己做法。

控方再問及陳當時是否同意黎的政治觀點。陳指，她會認同黎的一些宏觀及基本的價值觀，如民主、自由，至於具體地用甚麼方法及路線實踐，陳則不會每次都認同。

控方又引述《蘋果》2019年9月1日報道，題為「港鐵大搜捕 釀元朗恐襲2.0 速龍無差別毆市民」，問及《蘋果》報道8.31太子站事件的角度。

陳供稱，報道的角度是質疑警方當晚有否使用過份武力，又指黎早前提及的「警暴」問題與報道角度有關，因為黎認為「警暴」影響公義，而且當晚有大量短片拍攝到警方在地鐵車廂內，亦有市民「被打得好犀利」，故此當時以頭版新聞報道事件。法官則質疑上述報道標題屬陳述，並非疑問，陳同意標題屬陳述。

陳又指，黎認為《港區國安法》生效後會損壞一國兩制，又指黎一直會指示透過《蘋果》反映其看法，如黎會提供別人的新聞稿予《蘋果》，又或是如7.1當日的報道般，直接要求《蘋果》做更多示威者的心聲。

聆訊今午（26日）續。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁錦麟

相關文章

【爆竊案】深水埗白田商場酒樓遭爆竊　賊人撬夾萬偷去約10萬元及數支白酒
今日 11:01
【爆竊案】深水埗白田商場酒樓遭爆竊　賊人撬夾萬偷去約10萬元及數支白酒
【車Cam直擊】元朗警車出大路遭綠的右側猛撼　兩車車頭損毀
今日 12:08
【車Cam直擊】元朗警車出大路遭綠的右側猛撼　兩車車頭損毀
【鬧市淋液】涉街頭向少女臀部淋不明液體　建築工還押小欖候精神報告3月再訊
今日 12:51
【鬧市淋液】涉街頭向少女臀部淋不明液體　建築工還押小欖候精神報告3月再訊

你可能感興趣

【爆竊案】深水埗白田商場酒樓遭爆竊　賊人撬夾萬偷去約10萬元及數支白酒
今日 11:01
【爆竊案】深水埗白田商場酒樓遭爆竊　賊人撬夾萬偷去約10萬元及數支白酒
【車Cam直擊】元朗警車出大路遭綠的右側猛撼　兩車車頭損毀
今日 12:08
【車Cam直擊】元朗警車出大路遭綠的右側猛撼　兩車車頭損毀
【鬧市淋液】涉街頭向少女臀部淋不明液體　建築工還押小欖候精神報告3月再訊
今日 12:51
【鬧市淋液】涉街頭向少女臀部淋不明液體　建築工還押小欖候精神報告3月再訊
罪案 港區國安法 國安法 請願示威 一國兩制 黎智英 恐襲 港鐵 政治 壹傳媒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃
蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年　蜜遊日本過情人節放閃