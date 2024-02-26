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【虛報巡查】房屋主任涉虛報巡查公屋紀錄受審　房屋事務經理指不容屋外家訪

社會 13:33 2024/02/26

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西九龍裁判法院。（資料圖片）

駐東涌滿東邨的女房署主任涉虛報家訪紀錄，房署審查紀錄時發現她曾家訪離世住客而揭發事件。涉案51歲主任早前被廉署起訴19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，今（26日）於西九龍裁判法院否認全部控罪受審。房屋事務經理作供指，房署政策不容許職員在疫情期間於屋外進行家訪。

被告李碧琪（51歲，房屋事務主任），被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。控罪指，被告於或約於2020年11月至2021年12月期間，意圖欺騙其主事人而使用一份房屋署外展房屋管理系統的紀錄，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告已到東涌滿東邨滿康樓19個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。

承認事實指，被告於1996年加入房署，2018年至案發時為離島區屋邨租約事務管理處房屋事務主任，2022年初調職善用公屋資源分組。

負責租約事務管理政策的房屋事務經理盧潔霜供稱，兩年一度家訪調查的目的是打擊濫用公屋，房屋事務主任會在沒預約的情況下進行家訪，進入單位核實住戶資料。辯方盤問時指出，房署於疫情期間因觀察到有住戶不讓主任入屋，故容許主任在屋外進行家訪，盧否認政策容許做法。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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