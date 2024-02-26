孫佳君沖繩打開心結再騎馬　愛浸溫泉遠離手機讓身心休息

▲ 孫佳君每年都例必到日本旅行。

孫佳君新年期間出走日本沖繩，讓自己好好充電再迎接新工作，每天爭取時間浸溫泉，促進血液循環令人更靚外，孫佳君更打開心結，自讀書有被馬多次由背摔下恐懼後，終於解開心結，成功再次騎馬。

她說：「中學嗰陣時有學騎馬，但因為跌過落嚟好多次，之後都好驚冇再騎。今次去沖繩再次騎馬。好開心啲馬好純好乖，唔知係咪因為沖繩環境好，好chill, 的馬都relax啲 。」

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▲ 孫佳君到沖繩騎馬。

孫佳君喜愛大自然

每年孫佳君例必到日本，特別是較偏遠少遊客的鄉郊地方，讓自己好好貼近大自然，而旅遊期間孫佳君選甚少化妝，好讓心靈得到休息時，皮膚都好好休息。

她說：「好鍾意去日本鄉下地方，多啲大自然嘅地方，可以好放鬆，心情特別好，笑起嚟都甜啲。好多朋友都話我唔化妝好睇過化妝，咁係我化妝技術差定係皮膚好，哈哈。」

▲ 孫佳君享受溫泉浴。

《臨時劫案》愈映愈旺

能夠Keep住靚Keep住瘦，孫住君鼓勵大家旅行要放低電話，遠離電子產品，好好讓腦袋、眼睛放鬆，更表示平日要運動外，亦可多浸溫泉或浸浴，目的是要令血液循環，對皮膚和身體都好好。

至於孫佳君有份參與演出賀歲片《臨時劫案》內，票房及放映場次不斷上升，她說：「好開心觀眾喜歡，同Aaron（郭富城）已經係合作過幾次，大家都有默契，通常拍嗰陣時佢已經知道想點樣拍。我盡量配合。覺得佢今次個造型真係最特別。一見到已經覺得想笑。」

▲ 《臨時劫案》

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