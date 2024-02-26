久坐不動丨多名打工仔現「經濟艙綜合症」　女子坐長途車20小時斃命

坐長途車原來可引發致命危機！新年長假完結，內地不少農村工人陸續從家鄉返回城市復工，惟近日卻爆出有工人坐長途車斃命的個案，據了解，有工人因長時間坐車出現「經濟艙症候群」，致急性肺栓塞致命。有醫生指當身體長時間不動，靜脈血小板就較容易凝結，導致出現靜脈血栓。

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綜合內地傳媒報道，東莞當地醫院近期接收了多宗患上「經濟機艙症候群」的病例，他們均是坐長途車回東莞復工的工人。當中有人因情況嚴重最終不治，如47歲的敖姓女工人，於2月17日乘坐20多個小時的長途汽車，從貴州遵義老家趕到東莞市厚街鎮，下車後卻突然暈厥，神志不清；救護員趕到現場時，證實敖女士死亡；而49歲楊姓資深女工，則從湖南懷化老家坐了30多個小時的長途汽車回到東莞，下車後才走了幾步，暈倒在地，需緊急送院搶救。

長坐不動靜脈栓塞 禍及肺動脈

香港大學臨床助理教授兼港怡醫院心臟科專科醫生陳栢羲指出，任何人如果長時間處於坐着不動的狀態，腿部深處的靜脈容易形成血塊，造成小腿深層靜脈栓塞，亦即俗稱的「經濟艙症候群」。

當血液從下肢回流至心臟，並從心臟進入肺動脈，肺動脈可能會被隨血液回流的血塊堵塞，引致肺動脈栓塞，患者會感到氣喘、胸口痛、呼吸困難等，嚴重者可能出現血壓下降、心律不整、休克。

經濟艙症候群6大危險族群

台灣國泰醫院心血管中心醫生蘇彥伯過去接受傳媒訪問表示，若發生深層靜脈血栓，有蠻高的比例會進一步造成肺栓塞，而一旦出現肺栓塞，致死率高達3成左右。

台灣國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫生黃晨祐接受健康資訊網站《今健康》訪問，指出所謂「經濟艙症候群」是一種深部靜脈栓塞，主要發生於久坐或久躺不動、活動受限的人士身上；當身體長時間不動，靜脈血小板就較容易凝結，導致出現靜脈血栓，故此例如術後久臥、長途旅遊等都容易出現經濟艙症候群。醫生分享6大危險族群：

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5個預防經濟艙症候群之方法

想預防經濟艙症候群，避免出現肺部栓塞，黃晨祐指出最佳方法就是多走動，腳踏實地的走動能活動下肢肌肉、擠壓靜脈，促進靜脈的血液流動以預防血栓發生。

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責任編輯：羅嘉欣