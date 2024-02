再見‧枕邊人丨 張曦雯由華姐冠軍蛻變成一線花旦　宅男女神無懼公開戀情放閃【多圖】

▲ 張曦雯有份演出的 《再見‧枕邊人》播映中。

由馬德鐘、張曦雯和黃智雯主演的TVB劇《再見‧枕邊人》今晚(2月26日)首播,劇中佔戲甚重的張曦雯(Kelly)首度挑戰反派,張曦雯演的公關公司老闆「朱善美」,看似是善解人意的女強人,實際上是機關算盡的心機女,為了愛情不惜一切,其中一場口會爆Seed鬧爆黃智雯,甚有發揮!

對於飾演反派,Kelly稱不介意劇集出街後「被討厭」,她說:「做反派唔係越多人鬧越好咩?大家可以睇得投入啲嘛,其實我覺得我都幾適合做反派,一行出嚟唔笑就好aggressive咁。」

華姐冠軍級人馬

現實中,Kelly事業愛情兩得意,跟混血男友相戀數年的她感情穩定,早前二人外遊兼慶祝情人節,Kelly瀲罕放閃,於IG晒出男友視角靚相,其後於限時動態冧爆寫道:「Photos by the most patient man」。

自細於美國長大的Kelly性格豪爽,2012年回流返港參加華姐選舉奪冠入行,她亦有參加世界小姐選舉。

卸任後,Kelly簽約無綫做藝人,起初於明珠台節目《港生活•港享受》及《Pearl Tonight》任主持,2016年,她首演劇集《律政強人》嶄露頭角,及至2018年於台慶劇《跳躍生命線》,飾演「文暉」一角,跟馬德鐘有感情線。

憑《白色強人》彈起

及後,2019年,Kelly曾返回美國進修演技,同年在劇集《白色強人》中演醫生「呂靄寧」一角大獲好評,並在《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得「飛躍進步女藝員」獎項,事業發展日漸順利。

隨後,Kelly的演技漸有進步,在劇集《木棘証人》、《踩過界II》都令人留下深刻印象。

張曦雯獲封宅男女神

除拍攝劇集外,Kelly因為主持J2的《3日2夜》憑靚樣加弗爆身形受注目成為宅男女神,而且她性格男仔頭,喜愛打機,更不介意戴上粗框眼鏡直播打機,期間還真情流露不慎爆粗,因而成為萬千網友眼中最Gfable的「女機神」,難怪深受網民愛戴!

貴成力捧花旦之一的Kelly不介意公開戀情,她曾自爆求愛過程,當年是她主動出擊追求男友,於酒吧相識的兩人可說一見鍾情。

張曦雯努力「發功」追求,主動發信息給對方外,甚至於男友Mark出沒地點假扮巧遇,女神真是愛得夠率真。

