再見‧枕邊人丨 張曦雯由華姐冠軍蛻變成一線花旦　宅男女神無懼公開戀情放閃【多圖】

▲ 張曦雯有份演出的 《再見‧枕邊人》播映中。

由馬德鐘、張曦雯和黃智雯主演的TVB劇《再見‧枕邊人》今晚（2月26日）首播，劇中佔戲甚重的張曦雯（Kelly）首度挑戰反派，張曦雯演的公關公司老闆「朱善美」，看似是善解人意的女強人，實際上是機關算盡的心機女，為了愛情不惜一切，其中一場口會爆Seed鬧爆黃智雯，甚有發揮！

對於飾演反派，Kelly稱不介意劇集出街後「被討厭」，她說：「做反派唔係越多人鬧越好咩？大家可以睇得投入啲嘛，其實我覺得我都幾適合做反派，一行出嚟唔笑就好aggressive咁。」

【宅男女神】張曦雯拍攝新劇不忘派福利圖 Kelly大晒白滑香美背加長腿勁養眼【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

華姐冠軍級人馬

現實中，Kelly事業愛情兩得意，跟混血男友相戀數年的她感情穩定，早前二人外遊兼慶祝情人節，Kelly瀲罕放閃，於IG晒出男友視角靚相，其後於限時動態冧爆寫道：「Photos by the most patient man」。

自細於美國長大的Kelly性格豪爽，2012年回流返港參加華姐選舉奪冠入行，她亦有參加世界小姐選舉。

卸任後，Kelly簽約無綫做藝人，起初於明珠台節目《港生活•港享受》及《Pearl Tonight》任主持，2016年，她首演劇集《律政強人》嶄露頭角，及至2018年於台慶劇《跳躍生命線》，飾演「文暉」一角，跟馬德鐘有感情線。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

憑《白色強人》彈起

及後，2019年，Kelly曾返回美國進修演技，同年在劇集《白色強人》中演醫生「呂靄寧」一角大獲好評，並在《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得「飛躍進步女藝員」獎項，事業發展日漸順利。

隨後，Kelly的演技漸有進步，在劇集《木棘証人》、《踩過界II》都令人留下深刻印象。

【大解放】張曦雯外地旅遊晒性感水着 男友準備驚喜順勢求婚？

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

張曦雯獲封宅男女神

除拍攝劇集外，Kelly因為主持J2的《3日2夜》憑靚樣加弗爆身形受注目成為宅男女神，而且她性格男仔頭，喜愛打機，更不介意戴上粗框眼鏡直播打機，期間還真情流露不慎爆粗，因而成為萬千網友眼中最Gfable的「女機神」，難怪深受網民愛戴！

貴成力捧花旦之一的Kelly不介意公開戀情，她曾自爆求愛過程，當年是她主動出擊追求男友，於酒吧相識的兩人可說一見鍾情。

張曦雯努力「發功」追求，主動發信息給對方外，甚至於男友Mark出沒地點假扮巧遇，女神真是愛得夠率真。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5