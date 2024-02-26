【酒店業】春節酒店入住率逾9成較疫前微跌　平均房價1,715港元漲6%

▲ 春節酒店入住率逾9成較疫前微跌 平均房價1,715港元漲6%（黃建輝攝）

剛過去的8天的農曆新年黃金周長假，整體酒店客房平均入住率超過九成，較2019年同期微跌0.4個百分點；平均房價為 1,715港元，較2019年上漲6%。

香港酒店業協會剛完成 2024 農曆年黃金周酒店業績問卷調查，結果比預期較好。在為期8天的農曆新年假期，酒店整體表現出色，儘管香港仍面對一些不利因素，酒店業績已回復至 2019 年的水平。整體酒店客房平均入住率為 93.4，較2019 年同期輕微下降 0.4 個百分點。此外，酒店每天平均房價為 港幣 $1,715 元，較 2019 年上漲百分之 6。

在大家努力強化這一勢頭的同時，作為香港酒店從業員的正式發言機構，香港酒店業協會察覺到政府在推動更多國際盛事活動以增強城市活力及吸引力方面，發揮關鍵作用。香港酒店業協會主席黃澤峰先生期望政府加強融入具有本地文化特色的本地地區項目，配合推行充滿活力的「日繽紛」及「夜繽紛」活動，吸引國際和內地遊客。

主席黃澤峰表示，香港酒店總共提供超過9萬個房間，再加上新酒店正在籌備當中，協會已準備好迎接更多來自海外和即將增加的內地「個人遊」(IVS)城市的遊客。他深信政府會全力加強接待能力的安排，包括航空運載力和輸入勞動力等，以支持旅遊業的復甦。

黃預計今年底航空運載力將恢復到疫情前。因應這勢頭，協會更需要確保香港的核心價值，作為區內的航空和交通樞紐以及大灣區的中心。

協會又承諾香港酒店業協會將繼續不遺餘力，透過不同渠道和合作形式培育酒店人才，以促進香港酒店業的可持續發展。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5