獨吞獎金︱情侶中1千萬大獎男方突被分手　1個原因獎金恐全歸女方

▲ 一對情侶齊中1千萬大獎，數周後男方突然「被分手」，獎金全歸女方或恐致人財兩失。（iStock圖片）

「共患難易，同富貴難」，英國一對情侶合買「刮刮樂」彩票，由女方出資購票，卻意外中了100萬鎊（約991萬港元）大獎。但數周後男方突然「被分手」，雙方未能就獎金攤分達成共識，根據「刮刮卡」彩券規則，因一個原因獎金或全歸女方，男方正考慮採取法律行動爭取平分獎金。

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綜合《每日鏡報》等外媒報道，37歲的考克斯（Charlotte Cox）和39歲男子卡特利奇（Michael Cartlidge）交往3個月。去年11月，二人外出購物時，男方提議到彩票店購買數張價值5英鎊（約49港元）的「刮刮樂」彩票，而恰巧其中1張彩票中了100萬英鎊大獎（約991萬港元）。

男方突被分手

二人本來已達成共識平分彩金，每人分有50萬英鎊（約496萬港元），他們更提前慶祝，到了海邊度假，又商量買屋和換新車等未來計劃。可惜事情在3星期後峰迴路轉，女方突然向男方提出分手，並要求他從自己的住所搬走。男方思疑女方有意獨呑獎金，於是趁女方不在家時，取走了得獎的「刮刮卡」。

兩人未能達成共識

兩人因獎金分配陷入相互指責局面，男方堅稱彩票為二人合買，認為應分一半獎金。女方表示，當日是用她的戶口購買中獎卡，所以要求將所有錢改匯入她的個人戶口。

彩券公司老闆奧爾文（Allwyn）指，根據「刮刮卡」彩券規則，只有1個人可以成為彩券的擁有者，並且只有中獎「刮刮卡」背面寫有姓名和地址的人才能領取獎金，因此將視考克斯為唯一得獎者，亦即男方不會分得分毫。對此，男子表示未來將會訴諸法律，繼續為個人權益奮鬥。

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責任編輯：王明芳