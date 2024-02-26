觀音借庫2024︱一文看清吉時+廟宇地點+祭品+步驟　7大宜忌你要知1種祭品勿帶入廟

▲ 一文看清觀音借庫吉時、廟宇地點、祭品、步驟、宜忌。

【觀音借庫2024/觀音開庫/借庫流程/廟宇/祈福】每年農曆正月廿六日是觀音開庫的日子，不少善信都會到廟宇向觀音大士求正財，保佑全年順景、財運亨通。而今年觀音借庫日期由3月6日開始，TOPick整合借庫吉時、步驟、所需祭品、禁忌，以及廟宇地點等詳情，供大家參考。

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2024觀音借庫吉時吉日

今年觀音開庫的日子為3月6日，即農曆正月廿六日，善信於3月5日晚上10:30起，前往各大廟宇參與祈福儀式，今年吉時為3月6日下午1時至3時（未時）。

廟宇地點開放時間

東華三院轄下廟宇：

廟宇 觀音開庫開放時段 排隊入場位置 上環列聖宮 2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上6時（通宵及一天日間） 上環荷李活道 轉上四方街方向行人路 慈雲山觀音佛堂 2024年3月6日早上8時至晚上5時（一天日間） 慈雲山沙田坳道 慈雲山觀音佛堂平台 旺角水月宮 2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上7時（通宵及一天日間） 旺角染布房街 近火車橋行人路 油麻地社壇 2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上6時（通宵及一天日間） 油麻地廟街/眾坊街 休憩花園

華人廟宇委員會：

廟宇 開放時間 地址 香港區 大坑蓮花宮 3月5日晚上11時通宵開放至翌日晚上6時 香港大坑蓮花街 香港仔天后古廟 3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨2時 3月6日上午8時至下午5時 香港香港仔大道182號 黃泥涌北帝譚公廟及天后廟 3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨3時 3月6日上午8時30分至下午5時30分 香港黃泥涌藍塘道9號 筲箕灣天后古廟 3月5日上11時通宵開放至翌日晚上6時 香港筲箕灣筲箕灣東大街53號 筲箕灣譚公廟 3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨2時 3月6日上午8時至下午5時 香港筲箕灣譚公廟道 灣仔玉虛宮（北帝廟） 3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨2時30分 3月6日上午8時至下午5時 香港灣仔隆安街 九龍區 土瓜灣天后古廟 3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨3時 3月6日上午8時30分至下午5時30分 九龍土瓜灣下鄉道49號 紅磡北帝古廟 3月6日上午8時至下午5時30分 九龍紅磡馬頭圍道146號 紅磡觀音廟 3月5日晚上11時通宵開放至翌日晚上8時（3月5日提早於5時關廟） 九龍紅磡差館里 深水埗三太子及北帝廟 3月6日上午7時至晚上7時 九龍深水埗汝州街196-198號 深水埗天后廟 3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨2時 3月6日上午8時至下午5時 九龍深水埗醫局街182號 茶果嶺天后廟 3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨2時 3月6日上午7時至晚上7時 九龍油塘茶果嶺道

東華三院網上觀音借庫登記

今年東華三院4間廟宇（上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮、油麻地社壇）將舉辦網上觀音借庫活動，善信由即日起至3月5日正午12時期間，免費登記成為東華三院廟宇及文化推廣服務網站會員，登入網站後揀選「登記廟宇服務」，便可揀選廟宇，選用網上借庫或代善信還庫服務。

網站：【按此連結】

華人廟宇委員會代客借庫服務

華人廟宇委員會部分廟宇亦提供預約代客借庫，善信由即日起至3月4日下午4時正，可透過WhatsApp登記，成功預約者可於觀音開庫後（即3月7日起）到相關廟宇領取借庫物品。

廟宇 預約代客借庫電話（只接受WhatsApp） 紅磡觀音廟 9574 2278 香港仔天后古廟 5435 3259 深水埗三太子及北帝廟 9260 9163 茶果嶺天后廟 5626 2792 土瓜灣天后古廟 9105 4128 灣仔玉虛宮(北帝廟) 9701 4067

觀音借庫準備一覽

1.必須帶備去年的庫錢利是

據東華三院社會服務科發言人指出，不少善信或未必能夠在年尾還庫的，亦可於「借庫」當晚進行「還庫」參拜儀式。

2.祭品禁忌

觀音是佛教神祇，祭品以齋菜為主，絕對不可以帶酒葷供奉。因為參與開庫人流太多，善信若帶祭品借庫，實在不敷地方擺放，故當日以簡單香燭敬奉便可。倘善信要敬奉觀音大士，大可於借庫後再擇吉日，備寶燭、水果、香油、鮮花供奉。

3.帶備散紙

由於借庫當天人流眾多，善信最好帶備散紙，免找續更利人利己，部分廟宇更明言不設找續。

觀音借庫祭品

傳統上，「觀音借庫」要準備以下祭品：

紅香或黃香3枝

紅燭一對

拜觀音用的衣紙一份

糕點、齋菜及水果（可用橙、蘋果和柚，分別寓意大吉大利、平安及有財，忌用梨或古怪生果）

清水三杯

觀音借庫步驟

1.開庫當日，廟宇內備有寶燭包出售，可到廟宇參拜時購買。

2.謹奉寶燭誠心說出自己的名字、出生年月日、家宅、想借多少錢及日後備何祭品還神等等。

3.抽過開庫利市後，可購個八寶包或發財包。

4.若廟內外有鐘鼓者，離開前各叩三響叩謝觀音大士。

觀音借庫7大宜忌

借庫前後一天，應茹素，忌殺生

出發前，宜以碌柚葉洗淨身體，並更換乾淨的衣服

借庫時，忌衣着光鮮或穿金戴銀，亦不可以戴帽

祭品宜以素菜、生果為佳，絕對不可以帶酒葷供奉

參拜時要保持誠心，忌胡言亂語和嬉戲

借庫時，不要只顧個人利益，更要有幫人的善心

祈願不可存貪心之意，亦不可祈求違法之事

觀音借庫注意事項

1.抽中的開庫利市，全年隨身帶備，保平安吉利，利市銀碼最好勿對人言，相傳會影響靈驗效果；而花令則放家中，有奉神的就放神位處，可保闔家平安。

2.亦有為公司或食肆向觀音求賜開庫利巿的，會將庫銀放在神枱供奉。

3.所謂八寶包或發財包，內附花生、百合、茶葉等物，拿回家後，可整包放神位奉神，或自己吃之亦可。

觀音借庫還神程序

還庫有一套既定程序，東華三院社會服務科發言人，提供了以下的方式，在廟或在家都可以誠心還庫。

在廟宇還庫程序︰

1.正殿上香一炷；

2.將還庫物品（壽金及去年庫錢利市）放到化寶收集處由廟宇集中處理。

在家中還庫程序︰

1.以平時拜神方式，備牲禮果品進行儀式；

2.上香燭，稟明「還庫」酬神；

3.化寶、化壽金。

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責任編輯：王明芳