觀音借庫2024︱一文看清吉時+廟宇地點+祭品+步驟 7大宜忌你要知1種祭品勿帶入廟
【觀音借庫2024/觀音開庫/借庫流程/廟宇/祈福】每年農曆正月廿六日是觀音開庫的日子，不少善信都會到廟宇向觀音大士求正財，保佑全年順景、財運亨通。而今年觀音借庫日期由3月6日開始，TOPick整合借庫吉時、步驟、所需祭品、禁忌，以及廟宇地點等詳情，供大家參考。
最新影片：
2024觀音借庫吉時吉日
今年觀音開庫的日子為3月6日，即農曆正月廿六日，善信於3月5日晚上10:30起，前往各大廟宇參與祈福儀式，今年吉時為3月6日下午1時至3時（未時）。
廟宇地點開放時間
東華三院轄下廟宇：
|廟宇
|觀音開庫開放時段
|排隊入場位置
|上環列聖宮
|2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上6時（通宵及一天日間）
上環荷李活道
轉上四方街方向行人路
|慈雲山觀音佛堂
|2024年3月6日早上8時至晚上5時（一天日間）
慈雲山沙田坳道
慈雲山觀音佛堂平台
|旺角水月宮
|2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上7時（通宵及一天日間）
旺角染布房街
近火車橋行人路
|油麻地社壇
|2024年3月5日晚上11時至2024年3月6日晚上6時（通宵及一天日間）
油麻地廟街/眾坊街
休憩花園
華人廟宇委員會：
|廟宇
|開放時間
|地址
|香港區
|大坑蓮花宮
|3月5日晚上11時通宵開放至翌日晚上6時
|香港大坑蓮花街
|香港仔天后古廟
3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨2時
3月6日上午8時至下午5時
|香港香港仔大道182號
|黃泥涌北帝譚公廟及天后廟
3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨3時
3月6日上午8時30分至下午5時30分
|香港黃泥涌藍塘道9號
|筲箕灣天后古廟
|3月5日上11時通宵開放至翌日晚上6時
|香港筲箕灣筲箕灣東大街53號
|筲箕灣譚公廟
3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨2時
3月6日上午8時至下午5時
|香港筲箕灣譚公廟道
|灣仔玉虛宮（北帝廟）
3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨2時30分
3月6日上午8時至下午5時
|香港灣仔隆安街
|九龍區
|土瓜灣天后古廟
3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨3時
3月6日上午8時30分至下午5時30分
|九龍土瓜灣下鄉道49號
|紅磡北帝古廟
|3月6日上午8時至下午5時30分
|九龍紅磡馬頭圍道146號
|紅磡觀音廟
|3月5日晚上11時通宵開放至翌日晚上8時（3月5日提早於5時關廟）
|九龍紅磡差館里
|深水埗三太子及北帝廟
|3月6日上午7時至晚上7時
|九龍深水埗汝州街196-198號
|深水埗天后廟
3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨2時
3月6日上午8時至下午5時
|九龍深水埗醫局街182號
|茶果嶺天后廟
3月5日晚上11時通宵開放至翌日凌晨2時
3月6日上午7時至晚上7時
|九龍油塘茶果嶺道
東華三院網上觀音借庫登記
今年東華三院4間廟宇（上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮、油麻地社壇）將舉辦網上觀音借庫活動，善信由即日起至3月5日正午12時期間，免費登記成為東華三院廟宇及文化推廣服務網站會員，登入網站後揀選「登記廟宇服務」，便可揀選廟宇，選用網上借庫或代善信還庫服務。
網站：【按此連結】
華人廟宇委員會代客借庫服務
華人廟宇委員會部分廟宇亦提供預約代客借庫，善信由即日起至3月4日下午4時正，可透過WhatsApp登記，成功預約者可於觀音開庫後（即3月7日起）到相關廟宇領取借庫物品。
|廟宇
|預約代客借庫電話（只接受WhatsApp）
|紅磡觀音廟
|9574 2278
|香港仔天后古廟
|5435 3259
|深水埗三太子及北帝廟
|9260 9163
|茶果嶺天后廟
|5626 2792
|土瓜灣天后古廟
|9105 4128
|灣仔玉虛宮(北帝廟)
|9701 4067
觀音借庫準備一覽
1.必須帶備去年的庫錢利是
據東華三院社會服務科發言人指出，不少善信或未必能夠在年尾還庫的，亦可於「借庫」當晚進行「還庫」參拜儀式。
2.祭品禁忌
觀音是佛教神祇，祭品以齋菜為主，絕對不可以帶酒葷供奉。因為參與開庫人流太多，善信若帶祭品借庫，實在不敷地方擺放，故當日以簡單香燭敬奉便可。倘善信要敬奉觀音大士，大可於借庫後再擇吉日，備寶燭、水果、香油、鮮花供奉。
3.帶備散紙
由於借庫當天人流眾多，善信最好帶備散紙，免找續更利人利己，部分廟宇更明言不設找續。
觀音借庫祭品
傳統上，「觀音借庫」要準備以下祭品：
- 紅香或黃香3枝
- 紅燭一對
- 拜觀音用的衣紙一份
- 糕點、齋菜及水果（可用橙、蘋果和柚，分別寓意大吉大利、平安及有財，忌用梨或古怪生果）
- 清水三杯
觀音借庫步驟
1.開庫當日，廟宇內備有寶燭包出售，可到廟宇參拜時購買。
2.謹奉寶燭誠心說出自己的名字、出生年月日、家宅、想借多少錢及日後備何祭品還神等等。
3.抽過開庫利市後，可購個八寶包或發財包。
4.若廟內外有鐘鼓者，離開前各叩三響叩謝觀音大士。
觀音借庫7大宜忌
- 借庫前後一天，應茹素，忌殺生
- 出發前，宜以碌柚葉洗淨身體，並更換乾淨的衣服
- 借庫時，忌衣着光鮮或穿金戴銀，亦不可以戴帽
- 祭品宜以素菜、生果為佳，絕對不可以帶酒葷供奉
- 參拜時要保持誠心，忌胡言亂語和嬉戲
- 借庫時，不要只顧個人利益，更要有幫人的善心
- 祈願不可存貪心之意，亦不可祈求違法之事
觀音借庫注意事項
1.抽中的開庫利市，全年隨身帶備，保平安吉利，利市銀碼最好勿對人言，相傳會影響靈驗效果；而花令則放家中，有奉神的就放神位處，可保闔家平安。
2.亦有為公司或食肆向觀音求賜開庫利巿的，會將庫銀放在神枱供奉。
3.所謂八寶包或發財包，內附花生、百合、茶葉等物，拿回家後，可整包放神位奉神，或自己吃之亦可。
觀音借庫還神程序
還庫有一套既定程序，東華三院社會服務科發言人，提供了以下的方式，在廟或在家都可以誠心還庫。
在廟宇還庫程序︰
1.正殿上香一炷；
2.將還庫物品（壽金及去年庫錢利市）放到化寶收集處由廟宇集中處理。
在家中還庫程序︰
1.以平時拜神方式，備牲禮果品進行儀式；
2.上香燭，稟明「還庫」酬神；
3.化寶、化壽金。
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5
責任編輯：王明芳