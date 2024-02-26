【旅遊消費】萬豪國際集團與國泰推互通禮遇　3點萬豪旅享家積分可換1「亞洲萬里通」里數

▲ （左起）國泰顧客時尚生活董事施愷民、萬豪國際集團大中華區收益策略及忠誠度與合作夥伴關係及分銷副總裁楊暘。（朱永倫攝）

萬豪國際集團與國泰擴大旗下萬豪旅享家與國泰會員計劃，合資格會員可享專屬會員優惠，包括利用積分轉換功能，賺取及轉換萬豪旅享家積分或「亞洲萬里通」里數，並有會員限時優惠。

萬豪旅享家積分可與國泰「亞洲萬里通」相互兌換，解鎖獨家會員福利。通過雙向積分轉換功能，3點萬豪旅享家積分可兌換1「亞洲萬里通」里數，2「亞洲萬里通」里數則可兌換1點萬豪旅享家積分。萬豪旅享家會員可將他們的積分轉換為里數，並在搭乘國泰航空出行時兌換機票、額外行李、預選優先座位及其他旅行體驗。

合作夥伴計劃亦推出限時升級禮遇，萬豪旅享家的金卡、白金卡、鈦金卡和大使卡會員，可根據其會員等級加速升級至國泰的銀卡或金卡會員。萬豪旅享家的白金、鈦金、大使級會員將匹配至國泰銀卡會員，而國泰銀卡、金卡、鑽石卡會員則將匹配至萬豪旅享家金卡會員。

國泰顧客時尚生活董事施愷民表示，國泰與萬豪國際集團加強合作，讓國泰會員在日常生活中能享受各項禮遇，提供更多途徑賺取和轉換積分里數，豐富會員計劃。合作計劃體驗了國泰致力成為尊崇旅遊生活品牌的承諾為顧客提供全方位旅遊體驗。

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記者：吳穎嵛