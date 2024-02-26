亞洲電影大獎丨趙麗穎獲頒「AFA新世代獎」　一直對演藝工作保持熱情與動力

▲ 趙麗穎獲釜頒「AFA新世代獎」。

由亞洲電影大獎學院主辦的第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於3月10日假西九文化區戲曲中心舉行，當中的「AFA新世代獎」得主為內地知名女演員趙麗穎。

對於獲得「AFA新世代獎」，趙麗穎表示：「獎項會告訴你，這一段時間沒白忙活，人都是需要 激勵的，我也不例外。」

▲ 趙麗穎對演藝工作一直保持住熱情。

趙麗穎：一直在變化和成長

面對電影產業中的激烈競爭，她認為要保持對演藝事業的熱情和動力，必須真的喜歡正在做的這件事，說：「我到了這個階段，已經得到了很多，我還能堅持下去，靠的就是真喜歡表演這件事，珍惜喜歡，比外在的誘惑更有煽動力。從表演角度講，每個角色都是最具挑戰的，而我很喜歡挑戰不同類型的角色。演員表演有點像變魔術，觀眾看的是結果精不精彩，我們負責怎麼變，而變魔術的那個過程可以保留懸念。」

談到演藝事業上未來的計劃或目標，趙麗穎稱：「我有目標，但不會為自己設定具體的計劃，因為很多好的角色、好的劇本是可遇不可求的，你的閱歷、你的經驗、你的成績到了那個階段，很多事情水到渠成。 我也一直在變化和成長，不同階段我最在意的東西肯定不一樣，我喜歡這樣的成長。」

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