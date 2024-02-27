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張慧儀甩女神包袱  自爆有禁失問題  大方公開2招緊陰  一眾網民跟住用

特約 11:40 2024/02/27

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張慧儀係90年代嘅性感女神，巔峰時期俘獲唔少少男心。呢位元祖級女神，53歲依然保養得宜，但近日張慧儀竟放低女神包袱，勇敢自爆原來踏入更年期後都開始有陰鬆、禁失問題，曾一度感到非常困擾，仲大方分享佢嘅緊陰秘密，靠2招輕鬆收緊盆底肌，解決陰鬆及禁失問題，更以親身經歷勸喻大家如同樣有禁失問題要盡早調理，重拾女性自信！

已經53歲的張慧儀一直保養得宜。

張慧儀拍攝廣告時自爆有陰鬆問題

張慧儀告別香港演藝界多年，近年開始復出客串一些綜藝、劇集和電影的演出，亦接拍不少廣告和代言，忙得不可開交。近日在一次拍攝廣告期間，她自爆原來踏入更年期後都開始有陰鬆、禁失問題，她表示︰「去到咁上下年紀，已經開始覺得下盆有啲墜同鬆弛，有一次同朋友傾計傾得好開心，一笑嗰下，竟然滲左少少出黎！我即刻嚇到呆咗，又尷尬又驚！後尾連打乞嚏、咳都好易滲，仲會好易急，連水都唔敢飲多啖。」

張慧儀近日拍廣告時自爆曾受禁失問題所困擾。

張慧儀分享回復緊緻陰肌靠2招︰服食天然保健品配合運動

張慧儀也大方分享因不想用護墊這種治標不治本的方法，於是決心尋求解決方法。她說︰「嗰陣日日都要用護墊，但罨住罨住真係好唔舒服，又驚有異味，唔想再長期一直用護墊。」

後來張慧儀經朋友介紹下嘗試服食維特健靈「緊肌秘密」，再配合做緊陰運動，欣喜表示堅持了大約一個月就開始回復緊緻陰肌︰「果時食咗1個月左右，已經感覺下面嘅肌肉緊緻咗，開始控制到啲肌肉，效果都幾明顯㗎！而且滲漏問題改善左好多，咳、打乞嚏、大笑呀都無滲，輕鬆咗好多呀，而家唔洗成日搵廁所啦！而且佢都有滋潤嘅作用，妹妹仲無咁乾同痕！」

張慧儀大方分享她的緊陰秘密：維特健靈「緊肌秘密」。

張慧儀極力推薦給自己的好姐妹：「當初選擇食『維特健靈 緊肌秘密』因為佢係以多種天然珍貴中草本製成，而且由醫生研發，成分好溫和，無激素又無西藥副作用，所以食得好放心！我介紹咗俾好多朋友食！」

張慧儀透露服食１個月「緊肌秘密」，已經明顯感覺到陰肌變得緊緻滋潤。

好評如潮！一眾網民都跟住食「緊肌秘密」

自從張慧儀分享了「緊肌秘密」後，立即引起迴響，很多網民都跟住食，個個都大讚有效！不少網民表示服食大約1-2個月，已經開始覺得盆底肌的肌力有所提升，變得緊緻，大大減少了禁失及頻急次數，而且陰肌亦不再乾澀，更有網民自己試過有效後，買給媽媽一齊食。

一眾網民跟住食「緊肌秘密」，並大讚有效緊陰。

緊肌秘密獨有天然修復緊緻配方 三合一解決盆底肌私密問題

張慧儀推介的維特健靈「緊肌秘密」，由中西專業醫學團隊，專為改善女性陰肌鬆弛研發而成，以獨有天然修復緊緻配方，蘊含多種珍貴中草本，如人參、當歸、升麻等，有效提氣緊陰，配合維他命D3加強止滲修復，集「緊陰、止滲、滋潤」三合一功效，全方位改善女性私密問題。

維特健靈「緊肌秘密」成分天然，有效緊陰、止滲、滋潤。

當中超過9成用家認同服用「緊肌秘密」後，有效改善陰肌鬆弛、禁失、乾澀、痕癢、灼痛、異味等私密問題*。而且產品成分天然溫和，絕無西藥副作用，安全可靠，不同年齡及體質的婦女也可放心服用。

9成用家認同改善私密問題*。

「緊肌秘密」限時優惠

想體驗「緊肌秘密」？即日起到維特健靈專門店及網店^，可以優惠價$459購買緊肌秘密60粒裝（標準價$599），買3盒更送和田保健貼2片及袪濕輕10粒。立即購買: https://bit.ly/3SH17VI

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*根據2022年緊肌秘密™問卷調查
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（特約）

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