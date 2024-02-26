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【垃圾徵費】環保署暫接7千批量採購指定袋申請　將接受過渡性房屋等營運組織申請

社會 14:51 2024/02/26

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（資料圖片）

政府早前推售指定垃圾袋，並接受大量採購申請。環保署表示截至本月中已接獲約7,000宗大批量採購政府指定垃圾袋及標籤的申請，主要為物管公司及居民組織或立案法團；其中有約1,550個私人屋苑申請向住戶分發指定袋及標籤，可獲指定袋售價3%的服務費回贈，若在6月15日或之前訂購，並在7月15日或之前完成運輸，回贈會升至4%。署方並宣布即將接受過渡性房屋、青年宿舍計劃的營運組織等申請批量採購。

環保署去年底開始大批量採購申請，截至月中接獲約7,000申請，其中6成為物管公司，逾1成為居民組織或法團，而清潔公司、食肆、酒店、社會服務機構及學校就各佔2至4%。

另外，署方也為申請批量採購指定袋並向私人住宅用戶分發的居民組織、獲授權的物管、保安及清潔公司，提供相等於指定袋法定售價3%的服務費回贈；另亦設早鳥優惠，只要在6月15日或之前訂購，且於7月15日或之前自取或完成送貨，回贈會提高至4%。截至月中，已有約1,550個私人屋苑申請相關帳戶。

申請人每半年最多可為每住戶採購3包指定袋，即每兩個月1包，每包40個。以一個有1,000戶的屋苑為例，若為住戶批量採購售價每個1.7元的15公升指定袋，每半年可購買3,000包，即12萬個，半年便可獲6,120元回贈；若可享早鳥優惠，回贈更達8,160元。

淘大花園業委會（第二期）主席葉興國早前曾透露，屋苑物管公司會在垃圾徵費實施首3個月向住戶代購並派發指定袋，初步計劃每戶每月派15個15公升指定袋。他稱，業委會知道有3%回贈，據其了解，物管公司收取有關回贈後，不會自己「袋」，而會撥入管理費收入。

此外，環保署也透露，即將會接受過渡性房屋、房協「長者安居樂」住屋計劃、青年宿舍計劃及其他「只租不賣」住宅項目的營運組織等，申請批量採購指定垃圾袋。

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記者：黃小冰

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