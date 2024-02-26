【垃圾徵費】大學採按重收費並自製「指定垃圾袋」　環保署：值得參考

▲ （曾耀輝攝）

垃圾徵費雖押後至8月實施，多所大學已積極「備戰」，制定校園垃圾收費方案。本報向8所資助大學查詢落實安排，多校表示正敲定執行細節，其中科大及中大就表明將採取「按重收費」模式，並會自製大學「指定袋」，供宿舍、大學商戶及辦公室等購買及使用，以支付相關開支及落實污者自付原則。環保署指大學自製指定袋安排值得參考；環團認為若省卻自製袋，直接磅重計算收費更佳，並促其餘大學加快籌備工作。

撇除截稿前未有回應的理工大學，科技大學現時公布的方案最詳細，據科大可持續發展部網站，大學將採取「按重收費」，而基於污者自付原則，大學將另設不同容量的「科大指定袋」，宿生、教職員宿舍住戶、辦公室、實驗室、學校餐廳及商店屆時須購買及使用，「指定袋」價錢與政府的垃圾徵費指定袋一樣；至於大型垃圾就要通知校園管理處（CMO）安排垃圾車收集，每輛車100元。

設各容量袋 供宿生等購買

學生宿舍的指定袋會由學生住宿辦事處安排，並透過宿費收取；辦公室及實驗室就會由CMO提供，每月按用量收費，初期將提供75公升「指定袋」，亦可另向CMO申請額外指定袋；餐廳及商戶則可向CMO訂購不同容量指定袋；而教職員宿舍住戶便要自行到辦事處購買。科大並在1至3月於教職員宿舍、辦公室及實驗室試行計劃。

中大做法亦類似，各部門、宿舍和商戶等要購買並使用校方的指定垃圾袋將垃圾包好，並棄置在校內垃圾收集站，由收集商運至堆填區，但未有其他細節。浸大則指將使用政府的「按袋收費」模式處理一般垃圾，細節適時公布；其餘大學就正敲定細節或未有交代實際安排。

至於大學可否自製「指定袋」，環保署稱，以入閘費形式處理垃圾，可以不同方式向處所使用者收回費用，如秤重計算個別使用者的收費，或按特定垃圾袋（非政府垃圾徵費指定袋）攤分，即向使用者提供特定容量垃圾袋，並按用量攤分費用；又指科大的安排值得參考。

促增加資源 做好分類回收

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，科大方案行得通，但認為實際操作可毋須再額外製作指定袋，最簡單可定點收集垃圾，並直接磅重記錄重量再攤分，現時亦有技術讓清潔公司可用收集垃圾的手推車直接磅重及自動記錄垃圾重量，處理辦公室等垃圾時可參考使用。他並促其餘大學加把勁籌備，指若政策沒押後，現時實際應已準備得八八九九。

綠領行動總幹事何漢威指，按袋收費可直接用者自付，惟大學是小社區，相信或因有各類型活動和用者，並有不同大型垃圾等，而選擇按量收費；他認同以政府收費標準提供自製袋，亦是合適及符合原則的做法，另促請大學增加資源，助做好分類回收。

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作者：黃小冰