【京官訪港】施榮懷引述夏寶龍：好消息陸續有來　「家超依家好辛苦」籲各界力撐

▲ 左起：徐莉、麥美娟、劉業強、施榮懷。（曾耀輝攝）

考察本港經濟、民生是港澳辦主任夏寶龍此行重點，他今日會見金融界、本港及外國商會代表後，亦與愛國愛港團體會面。全國政協常委施榮懷引述夏寶龍指，「好消息陸續有來！」

形容是基本盤、主力軍 促擴大愛國愛港隊伍

民青局局長麥美娟與愛國團體代表會後見記者，她引述夏寶龍形容，鄉議局、三個基層社團、同鄉社團 是愛國愛港力量的「基本盤、核心層、支撐牆和主力軍」，一直支持特區政府各方面工作，香港步入由治及興階段，在新時代、新征程下，要發揮更大作用，擴大愛國愛港隊伍，更好團結市民，支持政府，未來要著力發展經濟、改善民生。

身兼北京社團總會會長的施榮懷則表示，夏寶龍鼓勵同鄉社團和地區，要團結、更要盡心盡力支持特區政府工作，「佢話家超依家好辛苦、成個社會亦都好努力，特別需要同鄉社團和香港各界大力支持。」另亦特別提到未來日子要發展經濟、改善民生是愛國團體重中之重。

剛剛夏主任有講過一句，好消息陸續有來，依家是西安和青島兩個城市（開放自由行），佢話遲些家超特首可能會再宣佈多些好消息。

九龍社團聯會理事長徐莉則透露，會上有十多人發言，氣氛輕鬆，指夏寶龍有詢問關愛隊的情況，並鼓勵繼續努力，提供多些服務予市民。

鄉議局主席劉業強形容大家是真誠交流，有就北部都會區發展等提交意見。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：林曉君