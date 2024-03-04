【23條立法】國安部：22條立法是香港由治及興的必答題（全文）

▲ 基本法23條上月28日結束諮詢期。（資料圖片）

國家安全部發布「第23條立法是香港由治及興的『必答題』」文章，全文內容如下：

2024年1月30日，香港特別行政區行政長官李家超宣布，特區政府正式啟動《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第23條立法，開展為期一個月的公眾諮詢，並表示將於年內完成立法。近日，公眾咨詢順利結束，表明香港各界對第23條立法有強烈共識。

法不可不立，國不可不安。第23條立法是香港特區履行維護國家安全憲制責任的「必答題」，是香港特區應對國家安全風險挑戰、完善維護國家安全制度體系的「必答題」，是香港特區長治久安、由治及興的「必答題」。

從法律要求看，依法立

《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》共同構成香港特區的憲制基礎。

憲法明確規定，香港特區有維護國家安全的責任。基本法第23條清晰規定，香港特區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特區進行政治活動，禁止香港特區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

基本法授權香港特區自行立法維護國家安全，體現了「一國兩制」特色和中央對香港特區的高度信任。香港特區政府依法啟動基本法第23條立法是履行維護國家安全憲制責任、落實基本法、全國人大有關決定和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的應有之義。

從歷史教訓看，應當立

近年來，反中亂港勢力借所謂「民主」、「自由」、「人權」之名，行禍港亂港、顛覆國家之實。2020年，香港國安法頒布實施，成為安定香江的鎮海神針。香港國安法利劍高懸，興風作浪的反中亂港分子或被繩之以法，或畏罪逃亡，或宣布退出；亂港組織也紛紛宣布解散……禍亂香港的「魑魅魍魎」走向窮途末路。

然而，長期盤踞香港的反中亂港勢力惡劣本性難移，仍有「蛀蟲」蠢蠢欲動，伺機作亂。要鞏固當前良好形勢、還香港長治久安，必須堅持總體國家安全觀，果斷完成第23條立法，斬斷亂源，除惡務盡，才能守住法治正義，重樹社會正氣，助力香港溯本清源。

從發展需求看，盡快立

多年來，香港一直是全球最自由、最開放、最公平的經濟體，在260多個國際協議和30多個政府間國際組織中擁有成員地位，這是香港的獨特優勢。在當前全球經濟不確定性增加的大環境下，一個穩定、安全而具確定性的營商環境和透明穩健的法律體系，對於吸引投資、保持國際競爭力、推動經濟長遠增長具有重要作用。

第23條立法完成有利於確保香港營商與投資環境安全和穩定，有利於保護香港全體居民的根本福祉，有利於保護世界各地投資者在港興業，有利於香港輕裝上陣，集中精力發展經濟、改善民生，讓香港更好融入國家發展大局，實現自身高質量發展。

國際慣例看，借鑒立

國家安全是頭等大事。從國際慣例看，世界上幾乎所有國家都高度重視國家安全立法，美國、英國、法國、德國、加拿大和澳大利亞等均制定了嚴格的國家安全法律，建立了相關決策和執行機構。近年來，各國均因應形勢，不斷調整和更新國家安全相關法律。如英國出台《2021年國家安全和投資法》（National Security and Investment Act 2021)及《2023國家安全法》（National Security Act 2023），新加坡出台《2021年防止外來干預（對應措施）法》（Foreign Interference (Countermeasures) Act 2021)等，以提升應對境外干預風險的能力。

由此可見，為國家安全立法是一個現代國家維護自身安全的通行做法。部分境外政客對香港維護國家安全的立法工作惡意抹黑、肆意攻擊，暴露了偽善面孔和雙重標准。香港特別行政區依法啟動基本法第23條立法，是中國內政，符合世界潮流，他國無權干涉。

從民意基礎看，擁護立

社會動蕩過後，香港人心思定，對基本法第23條立法的必要性、急迫性有廣泛共識，立法具備民意條件。1月30日，香港特區行政長官李家超宣布啟動第23條立法公眾咨詢後，香港各主要政團社團和工商、法律、傳媒、教育、文化等界別代表團體迅速發聲作出積極回應，紛紛表示第23條立法「必須立」而且「應當盡快立」。2月28日，香港特區政府就基本法第23條立法開展的公眾咨詢順利結束。咨詢收到的意見中，超過98%是正面支持意見，充分彰顯了香港社會對第23條立法的全面參與和衷心擁護。

大義自在人心。2020年制定香港國安法時，香港近300萬市民參與「撐國安立法」簽名行動，強烈表達對維護國家安全的堅定支持。事實表明，只有完善維護國家安全的法律制度，才能為經濟發展和民眾福祉提供強力保障。

萬裡塵埃盡，一法安香江。開展基本法第23條立法，打擊的是極少數危害國家安全的行為和活動，保障的是香港絕大多數居民的安全和依法享有的各項權利和自由。相信基本法第23條立法必將為香港法治建設堵塞漏洞、補上短板，將這個困擾香港27年的問題畫上句號，為香港安全穩定築牢屏障，為香港由治及興提供支撐，為“一國兩制”行穩致遠保駕護航。

國家安全機關將在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅定支持香港特區完成基本法第23條立法，堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅決防範遏制外部勢力干預滲透，築牢維護國家安全堅強屏障，為香港長治久安、由治及興發揮應有作用。

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責任編輯：林曉君